Albiol logra echar a una conflictiva okupa de Badalona: «¡Márchate, no vas a ver un duro!»

El alcalde de la ciudad de Badalona, Xavier García Albiol, ha logrado expulsar a una conflictiva okupa de un edificio situado en el barrio del Remei tras una fuerte discusión con ella. El regidor se acercó junto a un grupo de vecinos hasta el portal del edificio donde se sitúa el piso ahora desocupado para exigirle a la delincuente que se marchase. Ante esto la mujer comenzó a amenazar a los allí presentes y a dirigirse a ellos con gestos obscenos. «Si yo te veo te pego un palizón que te mato», grita la okupa en un video publicado por el mismo Albiol en sus redes sociales. «¡Pero deja de amenazar hombre! Tu te has metido en un piso que no es tuyo», le responde el alcalde de Badalona.

El video de la discusión muestra las exigencias de la okupa que quería que le abonasen 3.000 euros para desocupar la vivienda. «Me van a tener que dar el dinero que yo he dado si no no me marcho», dice la mujer. «¿Tú lo que quieres es que te den 3.000 euros, no?, pregunta Albiol. «Lo que yo he pagado, sí», responde la okupa con un iphone en la mano. «A ti se te ve en una vulnerabilidad espectacular», contesta con ironía el alcalde de la ciudad barcelonesa. «No vas a ver un duro», le subraya Albiol.

El regidor ha ido informando en todo momento en su cuenta de X e incluso ha hecho públicas las reivindicaciones de la okupa. Unas exigencias que ha valorado como inasumibles. «La okupa ha pedido 3.000€ por abandonar el piso, en caso contrario dice lo va a destrozar. A esta delincuente, no se dará ni un euro y ahí estaremos el gobierno de Badalona, las horas que haga falta, junto a los vecinos. Menuda gentuza», ha publicado.

Finalmente Albiol ha celebrado que la okupa accediera a llegar a un acuerdo para irse tras aceptar unas condiciones «asumibles y razonables». «Entre todos lo hemos conseguido. 36 horas después, y gracias al trabajo de los vecinos, de Guardia Urbana y de mi equipo de gobierno, los okupas del piso del Remei ya están fuera. Mientras las leyes sigan amparándoles, en Badalona continuaremos haciéndoles frente», ha declarado a través de sus redes sociales.

Cabe decir que este piso pertenece a la inmobiliaria Solvia y la propiedad le llegó a ofrecer 1.500 euros a la okupa para que se fuera, una oferta que rechazó porque lo que reclamaba eran 3.000 euros. Tras la presión vecinal la mujer aceptó marcharse poniendo rumbo al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona después de solicitar agua y comida.