Tu maletero en el punto de mira de la Guardia Civil: asegúrate de llevar siempre este artilugio

Asegúrate de llevar siempre este artilugio en el maletero, está en el punto de mira de la Guardia Civil. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tocará estar muy pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días de vacaciones en los que estamos muy pendientes de estos cambios que están por llegar en cuanto a la normativa.

La Guardia Civil sabe muy bien qué es lo que todos debemos llevar en el maletero. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en algunos elementos que acabarán siendo esenciales. Sobre todo, si tenemos en consideración determinadas situaciones que pueden ser las que nos harán pensar en un giro radical que debemos tener en cuenta. Es hora de saber qué nos dice la Guardia Civil sobre un elemento que debemos tener en nuestra casa, este artilugio es esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos.

Asegúrate de llevar siempre este artilugio

Este artilugio es uno de los básicos que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. La nueva normativa nos invita a conocer en estos días lo que quizás deberemos tener en consideración en estos días en los que cada elemento cuenta.

Es el momento de apostar claramente por una serie de detalles que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta, ese pequeño detalle que puede suponer un cambio de rumbo totalmente inesperado. En una escapada fuera de casa, puede acabar en drama si no tenemos un topo de elemento que puede ser esencial.

La Guardia Civil pone en el punto de mira a este artilugio que nos aporta seguridad. En especial si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio importante de rumbo que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente en estos días.

Este artilugio debe estar ya mismo en tu poder, antes de salir de casa revisa tu maleta y aquello que según la normativa te afirma de una manera que quizás no esperaríamos. Es hora de evitarnos una importante multa con un solo gesto.

Asegúrate de llevar siempre este artilugio

Los tiempos cambian y los coches también, para algunos expertos estamos ante una serie de elementos que nos pueden afectar de lleno. Los coches modernos llevan complejos sistemas electrónicos que nos obligan a estar siempre pendientes de ellos, con algunas novedades.

La famosa rueda de repuesto quizás se convierta en un problema, si tenemos en cuenta que hay nuevos modelos que quizás no tienen este elemento en perfectas condiciones, sino más bien todo lo contrario. La debemos mantener de la misma forma que hacemos con el resto del vehículo.

Tal y como nos explican los expertos de Recoauto debemos diferenciar entre dos opciones: «Rueda de repuesto completa. Similar a las cuatro ruedas que lleva nuestro vehículo, lo que nos permite continuar con la conducción sin ninguna restricción tras realizar el cambio. Si es imposible reparar la rueda que se ha dañado o pinchado, siempre viene bien llevar una en el maletero. ¿Ya la has usado? Puedes comprar ruedas de segunda mano y así siempre tendrás sustitutas, sobre todo si vives en zonas en las que las calles están en mal estado o sueles moverte por caminos de tierra. Rueda de emergencia. Esta también recibe el nombre de rueda de galleta, siendo más pequeña y ligera que las que llevan nuestro vehículo y ocupan menos espacio en el maletero. Aunque nos permite conducir, la velocidad está limitada a 80 km/h y en distancias que no superen los 200 km».

Las obligaciones hacia este tipo de rueda son: «Llevar la rueda de repuesto. Según indica la ley, es obligatorio que el vehículo cuente con una rueda completa de repuesto, o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para su cambio. Kit para pinchazos de rueda. La otra opción es contar con algún sistema o kit para arreglar el pinchazo y hacer un pequeño apaño hasta que cambiemos la rueda por una en mejor estado. Así que recordad: Es un apaño, no una solución definitiva. Cubiertas autosellantes. Este es un tipo de neumático que aún no se ha extendido del todo, pero que cada vez es más frecuente, presentando una solución ideal ante pinchazos pequeños. En su interior cuentan con una espuma, similar a la de los kits, que en caso de un pinchazo, se esparce automáticamente para taponar el orificio, sin que el conductor tenga que detenerse».