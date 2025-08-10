Sánchez se presenta con el cargo ‘fake’ de «jefe en la ONU» en la Internacional Socialista que preside

Pedro Sánchez se presenta con su currículum fake en la Internacional Socialista, la organización de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas formada por 132 formaciones de todo el mundo, que preside desde 2022. Sánchez fue elegido en noviembre de ese año por aclamación al tratarse del único candidato.

La Internacional Socialista remite, en la información sobre sus miembros, a la web del Partido Socialista español en la que se recoge el currículum de Sánchez como secretario general, y en el que se asegura que ha sido «jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la Guerra de Kosovo», un cargo que no es real, como ha revelado OKDIARIO.

Quien era Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia, Carlos Westendorp, explicó a este periódico que Sánchez no ejercía como «jefe de gabinete», sino como un miembro más de su equipo.

«Estuvo en el gabinete. Pero no diría propiamente que era un jefe de gabinete, trabajábamos sin un organigrama rígido. Era un miembro del gabinete. Todos éramos iguales, hacíamos lo mismo. En rigor, era un miembro del gabinete. No había jerarquía ni títulos», afirmó Westendorp en conversación con este periódico.

Westendorp, que fue además ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, aportó un artículo publicado en 2015 en El País -Lo que la historia nos enseña- en el que se confirma que Sánchez no ocupaba la jefatura de la que aún presume.

«Llegamos a Sarajevo a mediados de 1997 con la encomienda de la Comunidad Internacional de hacer aplicar los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia-Herzegovina, uno como Alto Representante y el otro como miembro de su gabinete (…)», se lee en el texto.

Al llegar a La Moncloa, Sánchez modificó ese supuesto cargo de «jefe» de su currículum, rebajándolo al de «miembro del gabinete» del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina. Sin embargo, lo ha mantenido en su biografía actualizada como secretario general del Partido Socialista.

«Antes de su etapa como profesor universitario, fue asesor en el Parlamento Europeo (1998) y jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la Guerra de Kosovo (1999)», se recoge, en concreto, en el currículum de Pedro Sánchez en el apartado en el que presenta a los miembros de la comisión ejecutiva del PSOE, actualizado tras la remodelación en la cúpula de Ferraz motivada por el caso de Santos Cerdán.

Un ‘no máster’

A lo largo de su vida política, Sánchez ha ido realizando sucesivos y delatores cambios en su currículum. Por ejemplo, el socialista presumió durante años de un supuesto «máster en liderazgo público» por el IESE, una prestigiosa escuela de negocios, que se trataba, en realidad, de un programa de postgrado sin tal categoría.

Fuentes de este instituto privado de formación superior confirmaron a OKDIARIO que, en realidad, se trataba de un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública, con menos horas que un máster. Al llegar a La Moncloa, Sánchez borró del currículum ese supuesto «máster».

En su biografía académica, en la web del PSOE, Sánchez omite además que se licenció en un centro privado, el Real Colegio Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. En su lugar, afirma que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales «por la Universidad Complutense», de titularidad pública.

También presume de ser «doctor» y de haber publicado el libro La nueva diplomacia económica europea «donde recogía y desarrollaba algunos de los contenidos de su tesis». OKDIARIO ya reveló en su día que este libro, co-escrito por el economista Carlos Ocaña, estaba atestado de plagios.

No fue «director» en la OCU

Asimismo, Sánchez, en su currículum como secretario general del PSOE, se presenta como «director de Relaciones Internacionales» de la OCU, un cargo que tampoco es real, como también publicó este periódico. El socialista nunca ha asumido responsabilidades por el falseamiento de su currículum.