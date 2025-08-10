Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si bebes cerveza todos los días

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Beber cerveza todos los días puede tener una repercusión directa sobre tus pulmones, aunque no lo parezca, también se verá afectada esta parte del cuerpo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que llegarán para convertirse en un problema. Sin duda alguna, la cerveza es una de las bebidas más consumidas del mundo, pero cuidado, deberemos estar preparados para consumirla de la mejor forma posible, con ciertas novedades que puede llegar a ser las que nos acompañen en estos días.

Una buena cerveza fresca puede ser la mejor aliada para hacer pasar ese calor intenso de estas jornadas. Sin duda alguna habrá llegado ese momento en el que deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa totalmente inesperada. Con ciertas novedades que pueden llegar para darnos más de una sorpresa inesperada en estas jornadas en las que todo puede ser posible. La salud es lo primero y en estos días somos plenamente conscientes de la importancia de lo que comemos, pero también lo que bebemos. La cerveza es una bebida milenaria con algunas peculiaridades que pueden afectar estas partes del cuerpo.

Si bebes cerveza todos los días

La cerveza es una bebida con una historia que se remonta a hace miles de años, estamos ante un tipo de bebida que ha estado muy presente en estos días de una forma que quizás no esperaríamos. El tipo de bebida alcohólica que no podemos dejar de tener en casa.

Al igual que el vino, es uno de los básicos de nuestra cocina que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración y puede acabar siendo un elemento que no siempre será bueno. Como todo en la vida, la moderación es un elemento que hay que tener en cuenta, en especial en estas jornadas en las que cada uno de estos elementos cuenta.

Una buena dosis de cerveza cada día puede tener efectos realmente sorprendentes sobre un cuerpo que nos guarda más de una sorpresa inesperada. Con ciertas novedades que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad.

Los expertos alertan de lo que puede pasar a los pulmones si bebes cerveza cada día, algo que quizás debes tener en cuenta antes de abusar de este tipo de bebida.

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones

Antes que nada debemos conocer la opinión de los expertos como los de la Fundación Española del Corazón que explican que: «Rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes, algunos estudios apuntan que su consumo moderado se asocia a beneficios cardiovasculares, de salud ósea y hasta contra la obesidad. Eso sí, siempre dentro de una alimentación equilibrada.

Muchas veces le hemos achacado a la cerveza las culpas de esa barriga que afea nuestro aspecto físico, pero cada vez surgen más estudios que también la relacionan con efectos positivos para la salud. Sin ir muy lejos, hace unos días, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), en colaboración con el Centro de Información Cerveza y Salud, ponía en marcha una campaña informativa en los hospitales sobre los beneficios del consumo moderado de esta bebida sobre el riesgo cardiovascular, los problemas de osteoporosis y de obesidad. En febrero de este año también fue presentado el estudio Cerveza, Dieta Mediterránea y enfermedad cardiovascular, realizado por el Hospital Clínic, las Universidades de Barcelona y Málaga,y el Instituto de Salud Carlos III, entre otras instituciones, y que concluía que el consumo moderado de cerveza produce efectos positivos en relación con las enfermedades cardiovasculares. Esta investigación, enmarcada en el estudio Predimed, contó con 1.249 participantes con un elevado riesgo vascular, y ha analizado la relación entre consumo moderado de cerveza, factores de riesgo cardiovascular, dieta y actividad física. Según sus investigadores, las personas que consumían cerveza habitualmente de forma moderada presentaban una menor incidencia de diabetes mellitus e hipertensión, así como unas cifras de colesterol HDL (bueno) mayores que los no bebedores».

Para los pulmones puede tener un efecto en las mucosas que se traduce en una resistencia mayor y en unas vías superiores que se pueden ver afectadas por un consumo continuado. En contadas ocasiones y siempre partiendo de la base que son estudios que llegan de forma puntual, después de analizar una bebida que lleva miles de años con el ser humano, de la misma forma que el pan o el vino.

Es decir, nuestro cuerpo está habituado a ellos, a unas cervezas que están hechas de elementos naturales de la misma forma que lo está cualquier otra bebida que ha sido creada con una receta que lleva años entre nosotros.