Los expertos advierten sobre el aumento de atragantamientos en Navidad y cómo actuar

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El atragantamiento es una de las emergencias más frecuentes en nuestro entorno y su incidencia aumenta de forma significativa durante las fiestas navideñas. Las comidas copiosas, las conversaciones en la mesa, el consumo de alimentos típicos de estas fechas -como uvas, frutos secos, mantecados o caramelos- y la presencia de niños pequeños manipulando juguetes u objetos incrementan el riesgo de obstrucción accidental de la vía aérea.

Saber actuar correctamente ante un atragantamiento puede marcar la diferencia entre un susto y una emergencia vital. Tal y como explica el doctor Luis Ayala, subdirector médico y especialista del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Málaga, “la supervivencia del paciente depende de una actuación rápida y adecuada, ya que una obstrucción completa de la vía aérea puede derivar en una parada cardiorrespiratoria en pocos minutos”.

Identificar la situación, clave para actuar

El signo más claro de un atragantamiento grave es la señal internacional del atragantado, que consiste en llevarse las manos al cuello ante la imposibilidad de hablar, toser o respirar con normalidad.

Si la persona mantiene una tos eficaz, debe animarse a que continúe tosiendo, ya que es el mecanismo más seguro para expulsar el cuerpo extraño. Sin embargo, cuando la tos no es posible y la obstrucción es completa, la actuación debe ser inmediata.

En estos casos, se debe colocar a la persona ligeramente inclinada hacia delante y administrar cinco golpes interescapulares en la espalda. Si el objeto no se expulsa, se realizarán cinco compresiones abdominales (maniobra de Heimlich), alternando ambas técnicas hasta la resolución del atragantamiento o hasta la llegada de ayuda sanitaria. Como ahonda el doctor Ayala, “nos pondríamos detrás de él, rodearíamos su abdomen con nuestras manos y con nuestro puño colocado en la boca del estómago, haríamos cinco compresiones abdominales hacia dentro y un poco en diagonal hacia arriba. Volveremos a comprobar si el cuerpo extraño ha sido expulsado o no. Si es negativa la expulsión, estaremos alternando los cinco golpes interescapulares con las cinco compresiones abdominales hasta su resolución”.

Si la obstrucción no se resuelve y la persona pierde la consciencia, será necesario iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y activar de inmediato los servicios de emergencia.

En el caso de los niños, especial atención a la edad

En niños, el procedimiento tiene ligeras variaciones, adaptando el método, la fuerza y la altura para realizar las maniobras de forma segura y eficaz. Según advierte el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga, el atragantamiento en edad pediátrica “requiere una actuación diferenciada según la edad del niño, ya que las maniobras no son iguales en todos los casos y una actuación incorrecta puede ser tan peligrosa como la falta de intervención”.

En el caso de los lactantes menores de un año, no debe realizarse la maniobra de Heimlich, ya que puede provocar lesiones internas graves. “En estos bebés, la técnica adecuada consiste en alternar cinco golpes interescapulares, con el lactante colocado boca abajo, y cinco compresiones torácicas en el centro del pecho, siempre con el niño apoyado y con la cabeza ligeramente más baja que el tronco”, explica el doctor Baca.

En los niños mayores de un año, el procedimiento es similar al del adulto, combinando golpes interescapulares y compresiones abdominales, pero adaptando siempre la fuerza y colocándose a la altura del niño. “No se trata de aplicar más fuerza, sino la correcta, y hacerlo con seguridad”, puntualiza el especialista.

Si tras las maniobras el cuerpo extraño no se expulsa y el niño pierde la consciencia, también es imprescindible activar de inmediato los servicios de emergencia e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de ayuda sanitaria.

Prevención: la mejor herramienta

Los profesionales sanitarios insisten en que la prevención es fundamental para reducir el riesgo de atragantamientos, especialmente durante las celebraciones navideñas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar alimentos de alto riesgo en niños pequeños y personas mayores, como frutos secos enteros, uvas sin cortar, caramelos duros, trozos grandes de carne, salchichas sin trocear o alimentos pegajosos.

en niños pequeños y personas mayores, como frutos secos enteros, uvas sin cortar, caramelos duros, trozos grandes de carne, salchichas sin trocear o alimentos pegajosos. Cortar los alimentos en trozos pequeños y masticar despacio, evitando hablar o reír con la boca llena.

y masticar despacio, evitando hablar o reír con la boca llena. Sentarse correctamente para comer , sin prisas ni distracciones.

, sin prisas ni distracciones. En el caso de los niños, no dejarlos comer solos alimentos peligrosos y vigilar que no introduzcan en la boca piezas pequeñas de juguetes u otros objetos.

no dejarlos comer solos alimentos peligrosos y vigilar que no introduzcan en la boca piezas pequeñas de juguetes u otros objetos. En las personas mayores, especialmente aquellas con problemas de deglución o prótesis dentales, adaptar la textura de los alimentos y prestar atención durante las comidas.

“Unos pequeños gestos de prevención y conocer cómo actuar ante un atragantamiento pueden salvar vidas”, concluye el doctor Ayala, quien recuerda la importancia de la formación en primeros auxilios, especialmente en épocas del año en las que se incrementan este tipo de emergencias.