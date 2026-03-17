Este es el tipo de sangre que más atrae a las garrapatas: es irresistible y los expertos lo confirman

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Atrae más a las garrapatas este tipo de sangre que es irresistible para ellas, los expertos confirman algo que parecía imposible de reconocer. Es hora de saber qué es lo que puede pasarnos en estos días en los que ir en busca de la naturaleza acabará siendo una amenaza. Las garrapatas pueden estar presentes y ser transmitidas en casi cualquier rincón, desde una suela de zapatos, hasta el collar de nuestra mascota pueden introducirlas en nuestra vida sin esperarlo.

Antes que nada, debes evitar su picadura, en especial si ha estado en contacto con determinados virus, son transmisoras y por lo tanto, su picadura si aparecen otros síntomas debe ser analizada por un experto. Este parasito se alimenta de sangre y puede ser uno de los que no te quites de encima. La ciencia ha descubierto el motivo por el que hay personas a las que atraen más garrapatas y eso quiere decir que por mucho que intentes escapar de ellas, el tipo de sangre que poseas quizás sea su plato favorito. Los expertos confirman esta teoría con un reciente estudio científico.

Atrae a las garrapatas este tipo de sangre

La sangre es el alimento de la mayoría de los parásitos. Un manjar que contiene una serie de propiedades que hacen que sea uno de los más deseados del momento, para aquellos expertos que no dudan en descubrirnos un tipo de animal que tiene sus peculiaridades.

La picadura de una garrapata tiene asociado este alimento a base de sangre que puede que no sea casual. De la misma forma que en mosquitos, hay una serie de cualidades que llegan para quedarse, podremos empezar a ver llegar a nuestro día a día un tipo de garrapata en concreto, ante un motivo oculto.

El olor de nuestra sangre o de nuestra piel puede ser un elemento que invite a estas garrapatas a sumergirse de lleno en esta picadura que puede ser esencial que tengamos en mente. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Estas garrapatas que pueden darnos una sorpresa desagradable al aparecer después de un agradable paseo por la naturaleza tienen su razón de ser. Llegan a nuestra vida, quizás atraídas por este tipo de sangre.

Es irresistible y los expertos lo confirman

Los expertos confirman que hay un tipo de sangre que atrae especialmente a los parásitos, de tal forma que deberemos tener en mente algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos. Un animal que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de Anecpla: «Si tiene sangre tipo A es posible que desee tomar precauciones adicionales para protegerse contra las garrapatas. Una nueva investigación de la Universidad de Masaryk (República Checa) revela que las garrapatas tienen preferencia por el tipo de sangre A. La investigadora principal, Alena Zakovska, comentó: «El grupo sanguíneo de un individuo puede ser uno de los factores que aumentan el riesgo de picadura de garrapata y, por lo tanto, la transmisión de enfermedades peligrosas». El experimento de la Dra. Zakovska contaba con una gota de sangre de cada tipo de sangre, A, B, AB u O, aplicada a una capa estéril de papel de filtro en una placa de Petri. Luego se colocó una garrapata Ixodes ricinus en la placa de Petri y, después de dos minutos, la Dra. Zakovska y sus colegas anotaron hacia dónde se había movido la garrapata. El experimento se repitió cientos de veces con diferentes garrapatas para revelar que el 36% de las garrapatas preferían la sangre tipo A. Los investigadores también señalaron que las garrapatas evitaban el grupo sanguíneo B».

Siguiendo con la misma explicación: «Aún más extraña es la alergia a la carne de mamíferos o MMA provocada por garrapatas. Esta es una condición médica real y se ha vuelto cada vez más frecuente en áreas endémicas de garrapatas de Australia y EEUU. Después de una picadura de garrapata, algunas personas desarrollan una reacción alérgica grave a la carne roja, incluido el cerdo.

La garrapata en cuestión en Australia es la garrapata de parálisis Ixodes holocyclus, mientras que en los EEUU la alergia está asociada con la garrapata Lone Star, Amblyomma americanum. También se han documentado casos en Alemania y Suecia, el último asociado con Ixodes ricinus. Esta relación se identificó por primera vez en 2007 y desde entonces los casos de MMA han crecido. Las estimaciones sugieren más de 5000 casos solo en los Estados Unidos». Por lo que, quizás si tenemos la sangre tipo A seremos las presas favoritas de estas garrapatas que llegan con el buen tiempo.