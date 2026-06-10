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El cáncer de páncreas es uno de los tumores más letales del mundo. Apenas uno de cada ocho pacientes sobrevive cinco años después del diagnóstico. Sin embargo, una vacuna personalizada basada en ARN mensajero está logrando resultados que hasta hace poco parecían inalcanzables. Los últimos datos del equipo dirigido por Vinod Balachandran muestran que siete de los ocho pacientes que desarrollaron una respuesta inmunitaria potente tras recibir la vacuna seguían vivos seis años después del tratamiento. Entre quienes no respondieron, la supervivencia cayó al 25%.

La diferencia es tan llamativa que los investigadores calculan una supervivencia más de tres veces superior entre los pacientes respondedores. La vacuna no actúa como una inmunización convencional, sino que se fabrica a medida para cada enfermo. Tras la cirugía, el tumor es enviado al laboratorio, donde se analizan sus mutaciones específicas. Con esa información se diseña una vacuna de ARN personalizada que enseña al sistema inmunitario a reconocer y destruir cualquier célula cancerosa residual.

Pero el hallazgo más revolucionario no está sólo en las cifras de supervivencia. Los científicos han descubierto que la vacuna genera células T capaces de recordar el cáncer durante años. Un seguimiento publicado en Nature revela que estas defensas pueden mantenerse activas durante una media estimada de 7,7 años tras una dosis de refuerzo, e incluso algunas podrían persistir durante décadas. Se trata de una especie de «memoria inmunológica» que permite al organismo mantener una vigilancia constante frente a una posible recaída.

Los resultados también muestran una enorme diferencia en el riesgo de recaída. En los pacientes que desarrollaron una respuesta inmune, la supervivencia libre de recurrencia seguía sin alcanzarse tras más de tres años de seguimiento. En cambio, entre quienes no respondieron a la vacuna, la recaída apareció de media a los 13,4 meses.

Otro dato apenas difundido es que aproximadamente el 50% de los pacientes tratados generan la respuesta inmunitaria necesaria para beneficiarse de la vacuna. Comprender por qué unos responden y otros no se ha convertido en una de las prioridades de los investigadores. Entre las hipótesis que se estudian figura el papel del bazo y de determinados factores inmunológicos que podrían influir en la eficacia del tratamiento.

La relevancia del avance ha llevado a poner en marcha un ensayo internacional de fase II con alrededor de 260 pacientes para comprobar si los resultados observados en este pequeño grupo pueden reproducirse a gran escala. Si se confirman, la vacuna podría convertirse en la primera terapia personalizada de ARN capaz de cambiar el pronóstico de uno de los cánceres más agresivos que existen y abrir la puerta a estrategias similares frente a otros tumores sólidos.

Datos desconocidos

Los datos que han disparado el interés internacional por esta vacuna se dieron a conocer el 20 de abril de 2026 durante el Congreso Anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR 2026), celebrado en San Diego (California). Fue allí donde el equipo de Vinod Balachandran presentó por primera vez el seguimiento a seis años de los pacientes tratados con la vacuna personalizada de ARN mensajero.

Hasta entonces, la comunidad científica conocía los resultados iniciales y un seguimiento a tres años presentado en 2024. La gran novedad de 2026 fue comprobar que 7 de los 8 pacientes que desarrollaron una respuesta inmunitaria potente seguían vivos seis años después, frente a solo 2 de los 8 pacientes que no respondieron a la vacuna. Esto supone una supervivencia del 87,5% frente al 25%, una diferencia que ha situado esta investigación entre las más prometedoras del mundo en cáncer de páncreas.