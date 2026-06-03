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Las sesiones plenarias del congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) son el plato fuerte del encuentro, las que concitan mayor atención y protagonizan los estudios más punteros del año. Hace pocos días, en Chicago, una de esas sesiones se ha dedicado a presentar los resultados de un nuevo medicamento en forma de pastillas para el cáncer de páncreas.

En palabras de Rachna Shroff, hematóloga y miembro de la sociedad científica organizadora: «Estos datos cambian el paisaje para los pacientes con cáncer de páncreas metastásico con una mutación KRAS. Estamos viendo una supervivencia y una eficacia sin precedentes en segunda línea de terapia con un perfil de seguridad sin sorpresas. La revolución RAS ha llegado, y este estudio es la prueba de que dirigir la terapia a KRAS en el cáncer de páncreas es posible y da resultado».

Un total de 500 personas residentes en Estados Unidos, Europa y Asia han participado en el estudio RAS(ON) del nuevo medicamento, que se llama daraxonrasib, y muestra mejor supervivencia libre de progresión (sin que avance la enfermedad) y la supervivencia total en personas con este tipo de tumores, tengan la mutación RAS o no.

Un cáncer de difícil diagnóstico

De acuerdo con los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, el cáncer de páncreas ocupa el octavo puesto en frecuencia, con una incidencia anual en 2023 de 8.993 casos. En Europa, la incidencia en 2023 fue de 79.000 casos.

Sus síntomas suelen ser inespecíficos (digestiones pesadas, dolor abdominal, pérdida de peso o falta de apetito), que pueden ser causados por otras condiciones. Por eso el diagnóstico precoz es difícil, y más de la mitad de los casos se identifican cuando ya se ha producido metástasis (el cáncer se ha extendido a otros órganos).

Entre los factores de riesgo del cáncer de páncreas destacan la diabetes de reciente comienzo, el tabaquismo, la obesidad, el consumo de alcohol y algunos síndromes hereditarios. La tasa de supervivencia a cinco años es de aproximadamente el 3%, de acuerdo con los datos proporcionados por ASCO.

Adenocarcinoma ductal de páncreas

El nuevo trabajo ha demostrado la eficacia de daraxonrasib en adenocarcinoma ductal de páncreas, la forma más frecuente de este cáncer, que también se conoce por las siglas PDAC, en fase metastásica. En personas que ya han recibido tratamiento, el fármaco casi duplica la supervivencia, con menos efectos secundarios que la quimioterapia.

Brian Wolpin, del Centro Familia Hale para la Investigación del Cáncer de Páncreas en Boston (Estados Unidos), ha declarado: «Hay pocas terapias a disposición de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico previamente tratado, y tienen una eficacia modesta y una toxicidad sustancial. El estudio fue diseñado para evaluar este tratamiento como segunda línea, en un intento de definir un nuevo estándar en la atención a estas personas que funcione mejor y tenga menos efectos secundarios que las quimioterapias actuales».

Este estudio se encuentra en fase III, la última antes de solicitar la aprobación ante las autoridades sanitarias. Un análisis anterior demostró que daraxonrasib es seguro y eficaz en personas con PDAC con una variante genética KRAS. Este es el primer trabajo en fase III que evalúa los resultados en términos de supervivencia con el medicamento y lo compara con la quimioterapia en este grupo de pacientes.