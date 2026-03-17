Todo el mundo sabe que el té matcha es bueno pero lo que acaban de descubrir lo cambia todo: «Supresión de mecanismos neuronales»

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El té matcha es bueno para la salud, algo que todo el mundo sabe, pero con este descubrimiento descubrimientos los efectos de esta bebida sobre ciertos mecanismos neuronales. Estamos viviendo la era de un tipo de té que en Japón lleva siglos siendo uno de los imprescindibles de su día a día. Su color verde se ha convertido en un símbolo de la energía y de la buena salud por la mañana o entre comidas.

Está ganando terreno a un café que parecía que había llegado a su cúspide. En especial cuando tenemos en cuenta que es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero también en los últimos tiempos está siendo cuestionada. El té ha ido ganando terreno para aquellos cafeteros que deciden dejar a un lado la cafeína para vivir una experiencia que puede ser de lo más reconfortante, en la propia preparación del té matcha han todo un ritual que relaja la mente y que nos acerca cada vez más a una salud mental y ahora también física que estamos deseando lograr.

Es bueno el té matcha

Los beneficios del té matcha son enormes, en los últimos tiempos todo el mundo conoce que estamos ante una bebida repleta de antioxidantes necesarios para la salud del cuerpo. La nutricionista Aina Candel enumera todos los beneficios que posee este té matcha que se ha convertido en un buen básico de nuestro día a día:

Rico en L-teanina que promueve la relajación y reduce el estrés.

Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Puede ayudar a regular la glucosa en sangre.

Contiene saponinas, compuestos que aportan propiedades antioxidantes y



Aporta cafeína, que aumenta el estado de alerta y reduce el cansancio.

Ayuda a regular el colesterol.

Rico en antioxidantes como las catequinas, vitaminas (A, B2, B9, C, K, entre otras).

Un beneficio para el cuerpo que puede verse aumentado por algunas novedades que, sin duda alguna, deberemos conocer. De forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un reciente estudio nos sumerge en la llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle puede dar lugar a importantes novedades destacadas.

Supresión de los mecanismos neuronales

Los expertos no paran de analizar un tipo de té matcha que puede darnos más de una alegría, si tenemos en cuenta las propiedades que nos ofrece en estos días en los que necesitamos una buena dosis de energía positiva para empezar el día o a media tarde para afrontar la segunda parte de este.

La revista especializada RPJ publica un reciente estudio en el que explica que: «El matcha, un té tradicional japonés, ha estado implicado en varios efectos sobre la salud. Aquí, investigamos el impacto de Matcha en la rinitis alérgica empleando un modelo de inflamación nasal inducida por alérgenos en ratones. La respuesta nasal inmediata inducida por alérgenos, representada por la evocación de estornudos en ratones inmunizados con ovalbúmina, y la posterior hiperreactividad nasal, evaluada por estornudos provocados por histamina, fueron suprimidas significativamente por la administración intragástrica continua de Matcha extraído de agua caliente (250 mg/kg) con su residuo. Sin embargo, la acumulación de células inflamatorias, la producción de IgE total y específica de alérgenos, y la diversidad de la microbiota intestinal no se vieron afectadas por Matcha. Los estornudos provocados por histamina y sustancia P, acompañados por la expresión de c-Fos en las neuronas relevantes, tendían a ser suprimidos por Matcha, mientras que la anafilaxia cutánea pasiva evocada por IgE antidinitrofenilo no se vio afectada».

Siguiendo con la misma explicación: «La proliferación de células T CD4+ estimulada por el receptor de células T se mejoró ligeramente por Matcha extraído de etanol. En consecuencia, el análisis de secuencia de ARN demostró una regulación ascendente débil pero significativa de los genes relacionados con la absorción y la proliferación de hierro en las células T CD4+. Es importante destacar que el tratamiento con Matcha casi abolió la expresión de c-Fos inducida por histamina en el núcleo caudal del trigémino espinal ventral (Sp5C), reduciéndolo a niveles basales, lo que sugiere la supresión directa de los mecanismos neuronales subyacentes al reflejo de estornudos. El matcha potencialmente alivia los síntomas de la rinitis alérgica independientemente de las cascadas mediadas por IgE/mastocitos o células T, pero a través de una regulación directa a la baja del reflejo de estornudos».

Podría pues este elemento natural acabar con los estornudos que pueden convertirse en un problema cuando la alergia llega con fuerza. En esta época del año, tomarse un té de este tipo puede ser un alivio importante, aunque se está estudiando los efectos a largo plazo y la posibilidad de que acabe siendo tan efectivo como la medicación.