La psicología dice que los niños que logran salir adelante desde abajo tienen esta característica en común y está demostrado

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La resiliencia no es una cualidad innata, sino una capacidad que se desarrolla y fortalece a lo largo del tiempo mediante experiencias, vínculos y aprendizajes que ayudan a las personas a afrontar la adversidad. En este proceso, el entorno emocional juega un papel fundamental, especialmente durante la infancia. Diversas investigaciones en psicología del desarrollo han demostrado que los niños que logran salir adelante desde abajo suelen contar con la presencia de al menos una figura de apoyo estable y afectuosa.

Este acompañamiento no elimina los problemas ni evita las dificultades, pero sí proporciona una sensación de seguridad que permite explorar, equivocarse y aprender sin miedo a un abandono emocional. La resiliencia, por tanto, se entiende como el resultado de una interacción entre el niño y su entorno, en la que el amor, la coherencia y el apoyo emocional funcionan como bases fundamentales.

La característica que comparten los niños que logran salir adelante desde abajo

Hiram Kang, ex piloto de aerolíneas comerciales, nació en Nueva Zelanda y creció en una familia monoparental. Su madre, funcionaria pública, le enseñó a asumir la responsabilidad de su vida aplicando la regla del 80/20. «Espero verte fracasar. Porque experimentar el fracaso cuando eres jovenno conlleva demasiada responsabilidad, pero puedes aprender mucho. Si esperas hasta ser adulto o incluso después de trabajar un tiempo para experimentar el fracaso, el precio será mucho mayor». «Probablemente no muchos padres le dirían esto a sus hijos, pero mi madre me lo dijo», explica.

En este contexto, la palabra «resiliencia» proviene del latín «resilire» (re- = regresar + salire = saltar), que significa «recuperarse». Mucha gente piensa que la «resiliencia» es simplemente un rasgo de personalidad, como si algunas personas fueran naturalmente más fuertes y otras más frágiles. Sin embargo, para Hiram Kang no es una capacidad innata, sino más bien un algoritmo compuesto por dos variables. Por un lado, la resistencia física, entendiendo como tal la capacidad de un objeto para volver a su forma original después de haber sido sometido a presión. Y, por otro lado, la resiliencia psicológica, refiriéndose a la capacidad de una persona para recuperarse, adaptarse e incluso crecer ante la adversidad.

A menudo se entiende el «entrenamiento para la adversidad» como el hecho de someter a los niños a situaciones de sufrimiento, pero, en realidad esa no es la base de la resiliencia, que consiste en conservar la calma en medio del caos y mantener la capacidad de juicio incluso en situaciones de miedo o incertidumbre. Del mismo modo que los pilotos entrenan en simuladores, la práctica constante de escenarios imprevistos no busca evitar los errores, sino aprender a mantener la serenidad y a aprender cómo actuar cuando estos se producen.

Para los pasajeros, volar suele ser simplemente desplazarse del punto A al punto B, pero para los pilotos puede convertirse en un verdadero desafío. Cuando aparece una alerta inusual en la cabina, la respuesta fisiológica es inmediata: el pulso se acelera y la mente se llena de pensamientos, aunque el entrenamiento insiste en una máxima fundamental: «mantener la calma ante todo». En la aviación existe una regla de oro ampliamente conocida:

Aviate: garantizar que la aeronave mantenga una actitud estable, evitando la pérdida de sustentación o cualquier situación que comprometa la seguridad del vuelo.

Navegación: determinar la posición actual, el rumbo y el destino, evitando zonas o trayectorias peligrosas.

Comunicarse: en último lugar, establecer contacto con el control de tráfico aéreo o con la cabina para solicitar apoyo o coordinar acciones.

Los niños también necesitan este tipo de resiliencia. Suspender un examen, discutir con sus compañeros o recibir críticas de un profesor son, para ellos, pequeñas crisis en su vida cotidiana. Si los padres se limitan únicamente a consolarlos o a resolverles el problema, el niño no llegará a aprender a recuperarse por sí mismo. En cambio, lo más adecuado es que les ayuden a entrenar el reajuste de su perspectiva.

Aviate: primero, ayuda al niño a calmarse. «Detente y respira hondo. ¿Cómo te sientes ahora?» Permite que las emociones existan, pero no dejes que tomen el control.

Navegación: ayuda a tu hijo a aclarar el problema y a decidir el siguiente paso.»¿Qué pasó? ¿Qué opciones tenemos ahora? ¿Qué quieres hacer?»

Comunicar: anímale a expresar sus necesidades. «¿Necesitas ayuda de mamá y papá para algo? ¿O prefieres intentarlo tú solo?»

«Nuestras decisiones como padres a lo largo de los años me han permitido presenciar el florecimiento de la resiliencia en nuestros hijos. Cada día, Jae-eun y Jae-hee ponen a prueba los límites, cometen errores y se levantan a su manera. Gracias a que les brindamos un espacio seguro para experimentar, saben qué es el peligro y cómo aprender de las caídas».

Cuando los niños saben que no serán abandonados por un error, se atreven a intentarlo y a equivocarse. Los psicólogos que estudian el «crecimiento postraumático» han descubierto que los niños que logran salir adelante desde abajo tienen al menos una conexión emocional estable, según Business Weekly.