Prohens: «La lengua no tiene que ser motivo de enfrentamiento político»

Más de una hora de discurso ha utilizado Marga Prohens para agradecer al PP balear su elección como presidenta del partido por cinco años más. Y, aquí sí, al fin, se ha decidido a hablar de la lengua, un asunto que le ha llevado de cabeza por el empuje de su socio Vox durante la legislatura.

«La lengua no tiene que ser motivo de enfrentamiento político», ha dicho la recién elegida Marga Prohens, para añadir que «en Baleares, todos los partidos políticos menos el PP hacen ideología con la lengua».

«Ser la presidenta de mi partido, el partido más importante de Baleares. Importante en número, es verdad, pero también el partido que más ha hecho por la historia de Baleares y el partido que más se parece a la gente de aquí», ha reivindicado.

La también presidenta del Govern ha centrado buena parte de su discurso en loar la figura de Feijóo, de quien ha celebrado su cariño y comprensión por la realidad de Baleares.

«No siempre es fácil entendernos, a veces es incluso complicado hacernos entender, porque somos muy nuestros», ha reconocido Prohens, quien ha apostado por una España «fuerte y unida desde la pluralidad».

«Sabemos que la diversidad de lenguas, acentos y culturas hace de nuestro país un país mejor. Al PP de Baleares le sienta bien tener en Génova a un presidente que entiende esta diversidad porque viene de una tierra muy parecida a esta, con dos lenguas. A los ciudadanos de Baleares nos va a sentar bien un Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa», ha proseguido.

Ha sido entonces cuando ha dirigido su discurso hacia la crítica del PSOE, algo que ha considerado pertinente después de «una semana de bochorno nacional».

«Hemos conocido como el PSOE no solo blanqueaba una dictadura en Venezuela, sino que también blanqueaba, dice, supuestamente, dinero», ha esgrimido Prohens haciendo referencia a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

También ha tenido reproches para su antecesora en el Ejecutivo autonómico y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

«Mientras nos tenía encerrados, se iba de copas al Hat Bar y prestaba sumisa colaboración a la presunta trama de corrupción, adquiriendo casi cuatro millones de euros de mascarillas ‘fake’ con el dinero robado a los ciudadanos de Baleares», ha dicho.

Ante lo que ha calificado como «la mayor indignidad conocida jamás por ningún Gobierno», la líder de los ‘populares’ ha trasladado a Feijóo «toda la fuerza y el apoyo» para lograr la mayoría necesaria para ser investido presidente tras las próximas elecciones.

Prohens, más adelante, ha recordado que fue en el mismo Palacio de Congresos cuando, cinco años atrás, en 2021, fue elegida como presidenta del PP balear por primera vez.

«Nos conjuramos de que había llegado el momento de que volviera el PP, y vaya si volvimos. Ahora gobernamos las principales instituciones», se ha congratulado. «Dije que me mantendría firme cuando supiera que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, sin mirar encuestas o estrategias hechas en oscuros sanedrines o la opinión publicada», ha añadido.

Ese, a su parecer, es el «principal aval» del partido ante los ciudadanos. «En un tiempo en el que la política se ha acostumbrado a vivir de lo rápido y lo fugaz, hemos querido hacer algo mucho más difícil: construir confianza, que no se hace en un discurso ni brillante ni en una campaña bien diseñada sino mirando a los ojos, asumiendo responsabilidades y cumpliendo con hechos», ha dicho.

Prohens ha reivindicado algunas de las medidas adoptadas a lo largo de la presente legislatura en materia de sanidad o educación. También ha puesto en valor la eliminación del impuesto de sucesiones, la primera ley de conciliación o las iniciativas encaminadas a reducir los trámites burocráticos.

El acento, en cualquier caso, lo ha puesto en la necesidad de construir más viviendas asequibles para los residentes de cara a paliar la crisis habitacional, en la estrategia de contención turística y en la búsqueda de la excelencia académica.