Nacimiento de película en Palma: una mujer da a luz en plena calle ante la mirada atónita de decenas de vecinos

Momentos de enorme tensión, nervios y emoción los vividos a media mañana de este sábado en la barriada palmesana de Son Roca, en Palma, donde una mujer embarazada acabó dando a luz prácticamente en plena vía pública después de que el parto se precipitara de manera totalmente inesperada.

Los hechos ocurrieron frente al número 3 de la calle Cabo de Formentor, donde la futura madre comenzó a encontrarse muy mal y entró en trabajo de parto de forma repentina. La situación se complicó en cuestión de minutos y ya no hubo tiempo material para trasladarla hasta el hospital.

A las 11:25 horas entraba una llamada de máxima urgencia al 112 alertando de que una mujer estaba a punto de dar a luz en plena calle y necesitaba asistencia inmediata. Rápidamente, varias unidades de la Policía Local de Palma y una ambulancia del SAMU 061 se desplazaron a toda velocidad hasta el lugar de los hechos.

Cuando los sanitarios llegaron, la escena era completamente frenética. Los dolores eran ya insoportables y el parto estaba tan avanzado que no existía posibilidad alguna de traslado. Allí mismo, delante de vecinos completamente sorprendidos, los equipos de emergencias tuvieron que asistir a la mujer mientras daba a luz a su bebé.

La tensión se transformó rápidamente en alivio y emoción cuando finalmente el pequeño nació sano y salvo ante la atenta intervención de policías y sanitarios, que actuaron con enorme rapidez y profesionalidad para garantizar que todo terminara de la mejor manera posible.

Fuentes del SAMU 061 confirmaron posteriormente a OKBALEARES que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfectas condiciones. Ambos fueron trasladados posteriormente al hospital de Son Llàtzer para someterse a las correspondientes revisiones médicas y comprobar que todo evolucionaba correctamente.

La escena dejó completamente impactados a los vecinos de Son Roca, muchos de los cuales salieron a la calle tras escuchar el gran despliegue de emergencias y acabaron siendo testigos de un nacimiento absolutamente insólito. Durante toda la jornada, en el barrio no se hablaba de otra cosa. Entre bromas, sorpresa y emoción, algunos vecinos comentaban entre risas que «este niño ya apunta maneras porque le gusta la calle desde bien pequeño».

Lo que comenzó como una mañana tranquila terminó convirtiéndose en una escena de auténtica película que difícilmente olvidarán quienes la vivieron en primera persona.