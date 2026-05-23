Drama en el Mediterráneo: intensa búsqueda de 23 personas desaparecidas tras salir en patera rumbo a Baleares

La incertidumbre vuelve a golpear la ruta migratoria entre Argelia y las Islas Baleares después de que se haya denunciado la desaparición de 23 personas que zarparon en una patera el pasado miércoles desde la zona de Bomerdès, una localidad situada a unos 40 kilómetros al este de Argel. Desde entonces, no se ha vuelto a tener ninguna noticia de su paradero.

La organización de asistencia a migrantes Alarm Phone fue quien dio la voz de alarma este sábado a primera hora de la mañana a través de redes sociales, señalando la creciente preocupación de los familiares, que llevan ya varios días sin ningún tipo de contacto con el grupo. La entidad asegura además que el caso ya ha sido comunicado a las autoridades competentes para su búsqueda.

La desaparición se produce en un contexto especialmente duro en esta peligrosa travesía marítima, donde las salidas irregulares desde la costa argelina hacia el archipiélago balear se han intensificado en los últimos años. En esta ruta, el mar se convierte en una frontera incierta, donde muchas embarcaciones desaparecen sin dejar rastro. A pesar de los intentos fallidos del Gobierno de Pedro Sánchez, de todos es sabido que Baleares se ha convertido en la ruta de entrada más activa de la inmigración ilegal.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Caminando Fronteras llevan tiempo alertando de la gravedad de la situación. Según sus recuentos, solo el año pasado más de 1.000 personas habrían perdido la vida en el mar intentando alcanzar las costas del sur de Europa por esta vía, una cifra que refleja la extrema peligrosidad del trayecto.

Mientras tanto, los datos oficiales apuntan a que en lo que va de año han llegado a Baleares más de 1.700 personas en cerca de un centenar de embarcaciones, lo que evidencia que la ruta sigue activa pese al riesgo extremo que implica cada travesía.

La desaparición de este nuevo grupo de 23 personas vuelve a encender todas las alarmas sobre una ruta migratoria marcada por la incertidumbre, el miedo y, demasiadas veces, la tragedia.