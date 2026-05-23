Al menos 90 personas han muerto y en torno a una decena más continúan atrapadas bajo tierra tras una explosión de gas ocurrida este viernes en la mina de carbón de Liushenyu, en el norte de China, con cientos de trabajadores en su interior, en lo que se trata del siniestro más grave para la minería del país desde 2009.

Un total de 201 mineros han sido trasladados a superficie de forma segura, aunque las autoridades han avisado de que todavía no existe una cifra exacta de los trabajadores que estaban en el interior de la mina en el momento de la explosión.

En el momento del incidente, los niveles de monóxido de carbono en el interior de la mina «superaban ampliamente los límites permitidos en una mina de carbón en la ciudad», de acuerdo con las primeras evaluaciones de lo ocurrido. Un responsable de la operadora de la mina, el Grupo Shanxi Tongzhou, ya está bajo custodia de las autoridades para someterse a un interrogatorio.

El presidente chino, Xi Jinping, ha dado «importantes instrucciones» a los equipos desplegados sobre el terreno, a los que ha instado a hacer «todo lo posible» por encontrar y rescatar a las personas que continúan en paradero desconocido, así como a atender a todos los heridos.

«Hay que realizar todos los esfuerzos posibles para atender a los heridos, organizar de manera científica las operaciones de búsqueda y rescate, y gestionar adecuadamente las consecuencias», según el comunicado enviado por la Secretaría General del Partido Comunista de China en relación al que se ha convertido en el siniestro más grave desde la explosión de 2009 en la mina de Heilongjiang, en el extremo norte del país, que dejó 108 muertos.