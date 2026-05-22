China redefine el transporte marítimo con el mayor barco portacontenedores del mundo: mide 400 metros y no usa diésel

El transporte marítimo acaba de dar un paso clave hacia una nueva etapa. China presentó el mayor barco portacontenedores del mundo impulsado por metanol, una alternativa que busca reducir el uso de combustibles tradicionales y disminuir las emisiones contaminantes en una de las industrias más cuestionadas por su impacto ambiental.

La embarcación, desarrollada íntegramente en astilleros chinos, comenzó sus pruebas marítimas desde la provincia de Jiangsu y ya se convirtió en un símbolo de la apuesta del país por liderar la transición ecológica en el comercio marítimo global.

Así es el barco portacontenedores más grande del mundo construido por China

El nuevo buque fue construido por Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co y es actualmente el mayor barco portacontenedores de combustible dual a metanol del planeta.

Las dimensiones de la embarcación son gigantescas. Mide 399,99 metros de largo, 61,3 metros de ancho y 33,2 metros de profundidad. Su capacidad máxima alcanza los 24.168 contenedores estándar y posee un tonelaje de peso muerto de 225.000 toneladas.

El proyecto fue diseñado y fabricado completamente en China, algo que las autoridades y empresas del sector consideran un avance estratégico para la industria naval del país.

Tras iniciar las pruebas en el mar, el barco será incorporado a rutas internacionales de transporte marítimo, donde comenzará a operar en recorridos comerciales de larga distancia.

Cuál será el impacto de este buque en el medio ambiente

Uno de los aspectos más innovadores del buque es su sistema de propulsión. La embarcación integra el mayor motor dual a metanol del mundo junto con motores auxiliares y un sistema de calderas capaces de alternar entre metanol y combustible convencional.

Esta tecnología permite operar con mayor flexibilidad y avanzar hacia modelos de navegación menos contaminantes. Según representantes de la compañía constructora, el principal objetivo es reducir el impacto ambiental del transporte marítimo internacional.

Cuando utiliza metanol verde como combustible principal, el barco puede disminuir alrededor de 150.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Además, prácticamente elimina las emisiones de óxidos de azufre y reduce de forma importante los óxidos de nitrógeno.

El metanol aparece cada vez con más fuerza dentro de la industria naval como una de las alternativas más viables para avanzar hacia procesos de descarbonización sin comprometer la capacidad operativa de los grandes buques comerciales.

China acelera su liderazgo en la construcción de barcos ecológicos

La presentación de este megabuque llega en un momento de fuerte crecimiento para la industria naval china. Datos oficiales mostraron que el país lideró durante el primer trimestre los principales indicadores mundiales de construcción de barcos.

En ese período, China alcanzó 15,68 millones de toneladas de peso muerto en embarcaciones finalizadas, una cifra que representó un crecimiento interanual del 46 %.

Los barcos ecológicos tuvieron un rol central dentro de los nuevos contratos obtenidos por los astilleros chinos. Más del 80 % de los pedidos internacionales asegurados por el país correspondieron a embarcaciones impulsadas por tecnologías limpias.

Entre ellas aparecen barcos alimentados con:

Metanol.

Gas natural licuado.

Electricidad.

Gas licuado de petróleo.

Etano.

Amoníaco.

Algunos especialistas han señalado que esta tendencia viene impulsada por las metas internacionales de descarbonización que promueve la Organización Marítima Internacional, que busca alcanzar emisiones netas cero hacia 2050.

Además, las nuevas regulaciones ambientales aplicadas en Europa aceleraron la demanda de barcos capaces de cumplir con estándares más estrictos de sostenibilidad y eficiencia energética.

China busca aprovechar este escenario para consolidarse como uno de los principales proveedores mundiales de barcos verdes e inteligentes, fortaleciendo también industrias relacionadas con motores de energía limpia y materiales tecnológicos avanzados.