Suena imposible pero 11 países de África se unen para construir la muralla más larga del mundo con 8.000 km para frenar el desierto del Sáhara

En los últimos años, se está viendo que la tala de bosques en todo el mundo está provocando un mayor aumento de las temperaturas, lo que permite la expansión de los desiertos y las zonas áridas. Es por ello que 11 países del continente se han unido para construir la muralla natural más grande del mundo, repleta de árboles que impedirán que el Sahara crezca.

La medida, iniciada en 2007, se conoce como la Gran Muralla Verde y recorre 8000 kilómetros de longitud, desde Senegal hasta Yibuti. En 2021, en la cumbre de París, tanto la Unión Europea, el Banco Mundial como la Unión Africana se comprometieron a invertir cerca de 14 millones de dólares para acelerar las plantaciones.

El objetivo de esta nueva medida es restaurar 100 millones de hectáreas de tierras actualmente degradadas, además de capturar 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de empleos verdes (sobre todo en los más jóvenes) para 2030. Todo esto permitirá a las comunidades agrícolas para que sigan produciendo alimentos ricos en nutrientes. Para ello, desde el comienzo hasta ahora, se ha presupuestado el proyecto en 31 mil millones.

Muralla más larga del mundo

El trabajo está en marcha y la Unión Africana confirmó que solo se ha completado un 18% del trabajo. Países como Etiopía han restaurado 15 millones de hectáreas cuidando y podando los árboles que nacían de forma natural para que resistieran mejor a las sequías. En Senegal, llevan 12 millones, mientras que Nigeria recuperó 5 millones de hectáreas.

Las Naciones Unidas han confirmado que el área que separa al desierto del Sahara de la sabana africana se está secando a un ritmo acelerado. Esto ha provocado que haya un aumento de 1,5 ºC de las temperaturas y que la desertificación avance entre 45 y 60 centímetros al año. Si esto no se revierte, antes de 2050, alrededor de 250 millones de personas tendrán que abandonar sus hogares.