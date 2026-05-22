Suntory Beverage & Food Iberia trae a España ‘Dr Pepper’, un refresco que mezcla 23 sabores

Suntory Beverage & Food Iberia (SBFI), compañía que forma parte de Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) —la filial europea del grupo japonés Suntory— anuncia el lanzamiento de Dr Pepper® en España, una marca icónica de refrescos reconocida por su auténtica mezcla de 23 sabores y por su carácter distintivo dentro de la categoría.

El lanzamiento de Dr Pepper® en España se enmarca en la ampliación de la alianza estratégica entre Keurig Dr Pepper (KDP) y SBFE, anunciada como una nueva fase de colaboración para acelerar el crecimiento de Dr Pepper® en 15 mercados europeos, entre ellos España.

«Incorporar una marca como Dr Pepper® en España es un hito importante para nuestro catálogo de productos. Es una marca con personalidad propia y sabor único que complementa perfectamente nuestra oferta tanto en momentos de consumo como en universo de consumidores. Dr. Pepper® ofrece una alternativa a la creciente busqueda de experiencias diferenciadas de sabor por parte del consumidor español», afirma Javier Valle Goyanes, CEO de Suntory Beverage & Food Iberia.

«Mantenemos desde hace tiempo una colaboración sólida y exitosa con SBFE, y la ampliación de este acuerdo lleva nuestra alianza al siguiente nivel», señala Ryan Bahadur, General Manager, Canada and Europe, de Keurig Dr Pepper. «Al ampliar el alcance de nuestra alianza, podemos aprovechar el impulso ya existente en mercados europeos clave, llegar a más consumidores y llevar marcas icónicas como Dr Pepper® a mercados de alto potencial como España».

Una propuesta distintiva para la categoría

Dr Pepper® destaca por su auténtica mezcla de 23 sabores y por una propuesta pensada para quienes buscan algo diferente entre los refrescos carbonatados, incluidas las alternativas Zero azúcar. Su sabor único conecta especialmente con consumidores que valoran la originalidad y la autenticidad, especialmente entre los jóvenes adultos.

En España, el plan incluye una gama de formatos adaptados a los principales momentos de consumo, con lata de 33 cl y botella PET de 1,5 L, en versiones Regular y Zero Azúcar.