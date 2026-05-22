La visita del papa León XIV a España se llevará a cabo del 6 al 12 de junio de 2026. El pontífice realizará un viaje apostólico que incluirá paradas oficiales en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. En concreto, en el caso del traslado de los obispos que van a ir desde Madrid a Barcelona para seguir al Papa en su recorrido se van a desplazar en un tren Iryo personalizado para la ocasión. Una situación que llama la atención, ya que al tratarse de una visita institucional, lo normal es que Renfe, la empresa que es propiedad del Gobierno, se hubiera encargado de flotar este tren. Sin duda, una situación que demuestra que todavía existe una desconfianza hacia los servicios de trenes públicos, ya que en el caso de Barcelona ha habido muchos problemas con el servicio de Rodalies. No obstante, también es posible que se haya encargado de esta tarea Iryo al tratarse de una empresa de origen italiano.

De esta forma, Iryo trasladará a los obispos españoles el próximo 9 de junio desde Madrid a Barcelona, en un tren personalizado, que incluirá asientos de piel con más espacio y un menú adaptado.

Además, la compañía pondrá a disposición del episcopado español y de parte de la prensa acreditada uno de sus trenes Frecciarossa «de última generación», que ha personalizado con el logo y lema Alzad la mirada, que se puede leer en el tren oficial de la visita.

Un tren de Iryo con capacidad para 461 pasajeros

El convoy, con capacidad para 461 pasajeros distribuidos en ocho coches, además de estar equipado con asientos de piel cuentan con «el mayor espacio entre plazas del mercado».

«Es un orgullo formar parte de una cita tan especial para los españoles y contribuir a que los obispos disfruten de una experiencia de viaje única desde el primer momento», ha destacado el CEO de Iryo, Fabrizio Favara.

El operador privado ferroviario de alta velocidad apunta que realiza esta colaboración de forma desinteresada y la enmarca dentro de «la amplia cooperación entre la sociedad civil y la organización del Viaje», como muestra de «la ilusión que está despertando» en la sociedad española la visita del pontífice.

Por su parte, Renfe ha anunciado que Cercanías Madrid prepara la visita del Papa León XIV con un importante aumento de su capacidad y un dispositivo especial de seguridad y atención al viajero. Sin embargo, desde Renfe han indicado a OKDIARIO que la capacidad de este despliegue «no se va a anunciar hasta los próximos días».

Por tanto, de momento, lo único que se conoce es que habrá más trenes en doble composición, circulaciones adicionales y trenes de reserva estratégica para absorber picos de demanda. Además de que desde Renfe se incrementará la presencia de vigilantes de seguridad con 200 efectivos más en trenes y estaciones de toda la red de Cercanías.

Asimismo, se espera que todos estos eventos concentrarán demandas importantes en las estaciones de Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios y Sol, ante lo que Renfe Cercanías Madrid ha anunciado que responderá con más capacidad, más frecuencia de trenes y más personal de atención al cliente y seguridad.

En este sentido, Cercanías se reforzará durante los días 6 y 7 de junio con la programación de circulaciones adicionales y trenes de reserva estratégica para absorber picos de demanda. De igual manera, habrá un refuerzo específico de personal en estaciones y se adaptará el servicio para gestionar tanto los flujos de entrada como de salida tras los eventos.