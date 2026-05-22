SUCESOS

Un hombre armado con un objeto punzante asalta un salón de juegos en la Playa de Palma y desvalija la caja registradora

El juez ha decretado prisión provisional para el ladrón, de origen argentino

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El detenido por robar en un salón de juegos en la Playa de Palma.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre armado con un objeto punzante por asaltar un salón de juegos en Palma y desvalijar la caja registradora a golpes. El ladrón, de origen argentino y acusado de un delito de robo con violencia, pasó a disposición judicial, donde se decretó prisión provisional.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, el Grupo de Atracos inició una investigación a raíz de un atraco perpetrado el pasado 19 de mayo, a las 6:30 de la mañana, en un local de juego de la Playa de Palma.

Un hombre accedió al interior del establecimiento armado con un objeto punzante y se dirigió a la empleada, a la que intimidó diciéndole: ¡»El dinero, dame el dinero»!

La trabajadora entró en pánico y saltó por encima de la barra. Logró salir a la calle para pedir ayuda, pero no había nadie. Mientras tanto, el ladrón accedió al interior de la barra, se apoderó de la recaudación y huyó del lugar.

Los investigadores lograron identificar al presunto autor, comprobando cómo ya había sido detenido en el pasado. En concreto, en febrero fue detenido por un atraco a un taxista a punta de cuchillo. También fue detenido por otro robo con violencia a un taxista esgrimiendo un cuchillo y un atraco en un local portando una botella rota, hechos sucedidos hace dos años.

Una vez avanzada la investigación, los agentes procedieron a la detención del presunto autor el pasado miércoles.

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