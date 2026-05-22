Asaltan de madrugada el centro de salud de Son Gotleu y se llevan medicamentos y objetos de valor

Un robo perpetrado de madrugada en el centro de salud de Son Gotleu ha vuelto a poner el foco sobre los problemas de inseguridad que desde hace meses denuncian trabajadores y vecinos de la zona. El asalto se produjo durante la noche, cuando un individuo accedió al recinto sanitario tras romper una cristalera y permaneció en el interior durante más de diez minutos, llevándose medicamentos y diverso material de valor.

Según ha podido saber OKBALEARES a través de fuentes próximas a la investigación, los hechos ocurrieron exactamente a las 3:22 horas, momento en el que el ladrón logró entrar en el ambulatorio después de reventar una de las cristaleras de acceso. La ventana afectada se encuentra situada justo encima del asentamiento ilegal instalado desde hace meses junto al recinto sanitario y que, según denuncian residentes y personal del centro, está generando numerosos problemas de convivencia y seguridad.

Las cámaras de vigilancia captaron al sospechoso vestido con un chándal mientras accedía al interior del edificio. Las grabaciones ya se encuentran en poder de los investigadores, que trabajan para identificar al autor del robo y esclarecer si actuó solo o contó con la colaboración de otras personas.

Fuentes cercanas al caso han explicado que el ladrón permaneció dentro del centro de salud hasta las 3:33 horas, moviéndose especialmente por la zona de Urgencias. Uno de los aspectos que más preocupa a los responsables sanitarios es que el individuo estuvo alrededor de siete minutos manipulando y revisando medicamentos almacenados en el servicio, por lo que en estos momentos se está realizando un inventario exhaustivo para determinar exactamente qué sustancias o productos farmacéuticos han desaparecido.

Por el momento, entre los objetos sustraídos figuran una tablet, varios teléfonos móviles y auriculares iPhone, aunque las autoridades no descartan que el botín pueda ser mayor una vez finalice la revisión completa de las instalaciones. Todo el material desaparecido será puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que ya ha abierto una investigación.

Las sospechas recaen ahora sobre personas relacionadas con el asentamiento ilegal cercano al centro sanitario, o al menos sobre individuos que podrían haber presenciado los hechos debido a la proximidad del campamento con el punto exacto por el que se produjo el acceso. Investigadores consideran especialmente relevante que el autor del robo conociera la zona y aprovechara la oscuridad de la madrugada para actuar con relativa tranquilidad durante más de diez minutos dentro del edificio.

El suceso ha generado preocupación e indignación entre trabajadores del centro y vecinos del barrio, que desde hace tiempo alertan del aumento de episodios de inseguridad en los alrededores del ambulatorio. Algunos residentes aseguran que la presencia del asentamiento junto al recinto sanitario ha derivado en situaciones conflictivas frecuentes, especialmente durante la noche.

Mientras continúa la investigación policial, los responsables del centro sanitario trabajan para recuperar la normalidad y reforzar las medidas de seguridad con el objetivo de evitar nuevos incidentes en unas instalaciones consideradas especialmente sensibles por el servicio esencial que prestan a los ciudadanos.