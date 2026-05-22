El ex presidente podemita del Parlament balear declarará el 11 de junio por llamar «puto nazi» a Jorge Campos

El ex presidente podemita del Parlament balear, Balti Picornell, ha lloriqueado en redes sociales por la querella por un presunto delito de injurias al haber llamado «puto nazi» en reiteradas ocasiones al diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos.

En un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter), Picornell ha admitido este pasado miércoles su condición de demandado, tal y como informó en exclusiva OKBALEARES, y ha llamado «medios fatxufos» a periódicos como OKBALEARES por informar sobre su situación procesal. Lo que llama particularmente la atención es que el podemita reconoce que todo lo publicado es cierto.

También ha revelado que está citado a declarar el próximo jueves 11 de junio a las 10:00 horas, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma, ubicada en la Plaza número 8. Nada más hacer pública la querella en redes, el líder de los independentistas de Mallorca, Lluís Apesteguia, no ha dudado en mostrar su apoyo a Picornell. «Siempre en su equipo. Da igual cuando leas esto, porque entre la buena y la mala gente nunca nos tenemos que equivocar de bando», ha indicado.

La decisión final recae única y exclusivamente en el juez de instrucción encargado del caso. Será él quien determine si archiva la causa, al considerar que los hechos no constituyen delito, o si abre juicio oral si aprecia indicios sólidos de que el expresidente del Parlament pudo incurrir en un delito de injurias.

Las vejaciones por parte de Balti Picornell contra Jorge Campos no son un hecho aislado o un exabrupto fruto de la inmediatez de las redes sociales, «sino una conducta reiterada, obsesiva y sistemática en el tiempo», según la querella interpuesta por el diputado de Vox, que está representado por el abogado Eduardo Luna.

Asimismo, según consta en la denuncia, la expresión «puto nazi» excede los límites de la crítica política amparada por la libertad de expresión constitucional. Este insulto en concreto no es un argumento político, sino una frase que busca «deshumanizar a la víctima, atribuirle falsamente una ideología totalitaria y genocida responsable de crímenes de lesa humanidad, y lesionar gravemente su dignidad personal y profesional ante la opinión pública».

Por si fuera poco, cabe recordar que la conducta del podemita Picornell no quedó en una mera ofensa al honor, sino que trascendió al plano de la seguridad personal al desatarse una catarata de reacciones violentas por parte de terceros que pasaron de la injuria a la amenaza real.

Varios usuarios identificados llegaron a insultar y amenazar a Jorge Campos con frases como «A ti también te iremos a buscar, hijo de puta», «Al fascismo se le combate», «No habrá jaulas para tantos pájaros», «Así revientes, hijo de puta», «Rata genocida fascista infrahumana» o «Mis abuelos te hubieran reventado la cabeza a perdigonazos».

Baltasar Picornell se convirtió en presidente del Parlament balear con los votos del PSOE de Francina Armengol y los independentistas de Més per Mallorca. Ocupó el cargo durante dos años y su mandato estuvo plagado de polémicas, excentricidades y actitudes fuera de lugar.