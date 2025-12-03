Un ex presidente del Parlament se mofa de un reportero de IB3 por lucir la bandera de España en la muñeca

El ex presidente podemita del Parlamento de las Islas Baleares, Balti Picornell, ha exhibido de nuevo su hispanofobia al ridiculizar por sus redes sociales a un joven trabajador de la televisión pública balear IB3 por llevar una pulsera de la bandera de España.

El que fuera segunda autoridad del archipiélago entre 2017 y 2019 con el partido Podemos ha vuelto a demostrar lo que es: un activista radical venido a menos que se mofa de todos los que no piensan como él. Ésta vez su objetivo ha sido un periodista de la televisión autonómica que lucía una pulsera de la bandera nacional en su muñeca mientras cubría un acto.

«Ahora empiezo a entenderlo todo un poco, imagino que las pulseritas tienen alguna cosa que ver con este declive de nuestra televisión pública», manifiesta Picornell en un mensaje en la red social X, atacando a la cadena autonómica y mofándose en público del joven reportero mallorquín por llevar la bandera rojigualda en la muñeca, considerado por la extrema izquierda como un símbolo de «fachas» y de «ultraderecha».

Ara ho començo a entendre una miqueta, imagino que les pulseretes tenen alguna cosa a veure amb aquest declivi de la nostra televisió pública. pic.twitter.com/WGnKC2WAoY — Balti Picornell (@BaltiPicornell) December 2, 2025

Este mismo año el ex dirigente podemita ya hizo gala de su activismo político en sus redes sociales al llamar «pelotas» a todos aquellos que asistieron a la tradicional recepción de la Familia Real a la sociedad balear en el Palacio de Marivent vestidos con una guayabera como el Rey Felipe VI.

Este sujeto también era un habitual en las concentraciones independentistas para manifestarse a favor de los llamados Països Catalans. Además, lo hacía como presidente del Parlament, un cargo en el que se supone que se debe guardar la neutralidad y el decoro institucional.

Picornell se convirtió en presidente del Parlament balear con los votos del PSOE de Francina Armengol y los independentistas de Més per Mallorca. Ocupó el cargo durante dos años y su mandato estuvo plagado de polémicas, excentricidades y actitudes fuera de lugar.

En su primer año en el cargo, el ex político de Podemos recibió en zapatillas a los Reyes en el Palacio de la Almudaina, y para más inri al acabar la reunión con el monarca reveló parte de la conversación tratada con Felipe VI, algo que no está permitido en el protocolo. Picornell acabó pidiendo disculpas.

En su segundo año también acudió al Palacio de la Almudaina, pero no para recibir al Rey como autoridad de Baleares, sino para protestar contra la Corona y exigir la liberación de los políticos presos catalanes por el referéndum ilegal del año 2017.