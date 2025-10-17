CCOO asegura que quien lleva una pulsera con la bandera de España es «militante de ultraderecha»

El sindicato CCOO ha afirmado que llevar una pulsera con la bandera de España es un indicativo de ser «militante de ultraderecha». Esta declaración surgió a raíz de un incidente ocurrido en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Granada (UGR), donde dos delegados sindicales de CCOO, que realizaban labores de campaña electoral para las próximas elecciones de los trabajadores de la institución, se vieron envueltos en una situación de tensión con un joven de unos 20 años, presuntamente estudiante del centro. En la denuncia de los jóvenes, difundida en una nota del sindicato, los sindicalistas afirman que «una pulsera con la bandera de España» es «símbolo común entre militantes y simpatizantes de partidos de ultraderecha».

Según la nota emitida por CCOO, el altercado comenzó cuando los delegados, al identificarse con las siglas del sindicato, fueron increpados por el joven, quien les llamó «sinvergüenzas comegambas». Los sindicalistas aseguran que intentaron calmar la situación pidiéndole respeto, pero el joven persistió en sus insultos, llegando a afirmar que «los mejores sindicalistas de CCOO fueron los que mató Franco en Madrid», mientras levantaba el dedo índice en un gesto que, según el sindicato, dejó a la vista una pulsera con la bandera de España. Para CCOO, este accesorio es un «símbolo común entre militantes y simpatizantes de partidos de ultraderecha».

El sindicato relata que el joven, con un «rostro desencajado y tono amenazante», se dirigió rápidamente al interior del edificio tras el enfrentamiento. Uno de los delegados intentó seguirlo para identificarlo con ayuda del personal de conserjería, pero no lograron dar con él debido a la rapidez con la que se marchó. Más allá del incidente, CCOO ha aprovechado la situación para exigir al Rectorado de la UGR la intervención de la Comisión de Convivencia y la implementación de un plan que promueva «valores democráticos» como la tolerancia y el respeto, ante lo que consideran un aumento de «situaciones graves» en el ámbito universitario.

El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha insistido en que la universidad debe tomar medidas frente a este tipo de episodios, aunque el foco de atención se ha desplazado hacia la controvertida generalización del sindicato sobre el uso de la bandera española. La vinculación directa entre un símbolo nacional y la militancia de ultraderecha es, al menos, llamativa por parte de un sindicato.