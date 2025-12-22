Abascal avisa a Guardiola: «Los votos de Vox y sus votantes deben contar y no van a ser traicionados»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha proclamado a su partido como el «gran triunfador» de las elecciones de este domingo en Extremadura y ha advertido a la dirigente del PP, María Guardiola, ganadora de los comicios, de que hará valer el peso obtenido en las urnas en una hipotética negociación para la investidura de la popular.

Abascal hizo una declaración desde la sede nacional de Vox tras el recuento electoral y sin presencia de medios de comunicación. El subidón de Vox, al pasar de cinco a once escaños, provocó la euforia del líder de la formación. Según Abascal, su partido ha sido el que más ha crecido en número de votos, escaños y porcentaje de apoyo. «Vox es el gran triunfador de estas elecciones».

Abascal cree que el avance electoral de Vox se debe a una campaña centrada en «los problemas reales» de los ciudadanos extremeños, pese a lo que ha calificado como «la guerra sucia» procedente de Ferraz y Génova.

Asimismo, destacó el retroceso del «bipartidismo», al que acusa de «abandonar» a una Extremadura «siempre perjudicada» para, en su opinión, «premiar» a los nacionalismos catalán y vasco.

El aviso de Abascal a Guardiola

Abascal lanzó un aviso directo a María Guardiola para el futuro próximo, advirtiendo de que Vox «exigirá respeto para sus votantes». «Los votos de Vox deben contar y puedo asegurarles que no van a ser invisibilizados ni traicionados», concluyó.

Por su parte, Vox también ha reaccionado en redes sociales. A través de su cuenta oficial en X, el partido ha ironizado sobre la tardanza de Guardiola en comparecer tras conocerse los resultados. «Ha tardado una hora en salir, pensando en cómo va a explicar que se ha gastado siete millones de euros en unas elecciones para conseguir un diputado más», ha publicado.