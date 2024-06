PSOE y Más Madrid piden cerrar una pajarería por una bandera franquista: «El tipo de ave no es correcto»

Polémica en el distrito de Tetuán. El PSOE ha solicitado la clausura de una tienda de venta de animales, concretamente de pájaros, por tener productos con «simbología franquista». Los socialistas argumentan que, pese a ser una pajarería, «el águila» no es el ave más correcta para ser mostrada. Por ese motivo y, con base en la Ley de Memoria Democrática, piden la clausura de este establecimiento, a pesar de que el propietario -que cuenta con todas las licencias en regla- está sufriendo amenazas por la venta de ciertos productos como pulseras de España o camisetas con mensajes políticos.

El cambio de vida de Andrés, el dueño de esta pajarería, comenzó hace ya unos años. Con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, vio cómo los ingresos de su negocio mermaban cada vez más. Por ese motivo, el madrileño comenzó a complementar la venta de pájaros y peces con la de otros productos, como pulseras con la bandera de España, disponiendo de licencia para ambas actividades. «Fue ahí cuando empezó todo. Al ver las pulseras en el escaparate, la gente empezó a gritarme facha y a insultarme cuando pasaba por delante de la tienda. La rabia me hizo traer más productos de esta índole, aunque todos ellos legales», narra Andrés desde su local situado en el distrito madrileño de Tetuán, en la que pueden verse camisetas de «Me gusta la fruta» o «Sánchez, tienes el culo roto por siete votos».

Esa legalidad es la que pone en duda el PSOE que, con el apoyo de Más Madrid, y haciendo referencia a la Ley de Memoria Democrática, pide la retirada de sus productos. «Traemos (al Pleno del distrito) un caso concreto: la pajarería sita en la calle Bravo Murillo, que vende objetos con el rostro de Franco y el aguilucho preconstitucional. Entendemos que es una pajarería, pero creemos que no es el ave correcta para ser expuesta», defendía en su propuesta el PSOE de Tetuán, en la que requería a la Junta del distrito que tomase medidas ante esta tienda «franquista».

Algo que el Partido Popular desmontaba rápidamente. Tal y como explicaban los populares, ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Junta del distrito tienen competencias para llevar a cabo ninguna acción sobre ese establecimiento, dado que cuenta con todas las licencias. De esta forma, sería responsabilidad del ministerio de Ángel Torres llevar a cabo las decisiones pertinentes con respecto al local. «Vamos a votar que no a esta proposición por dos cosas. En primer lugar, por un tema normativo -no tenemos competencia-. Vayan ustedes al ministro o a un juzgado y pongan la denuncia pertinente. En segundo lugar, vamos a votar en contra por puro sentido común democrático. No vamos a entrar en el juego de la izquierda que, cada vez que no tienen nada que aportar, sacan a Franco a pasear», sentenciaba el portavoz popular del distrito.

Amenazas

Lo cierto es que los ataques de PSOE y Más Madrid no han sido los únicos que ha recibido Andrés. Desde hace unos meses, varios individuos de ultraizquierda le han amenazado con quemar el local, profiriéndole insultos de diversa categoría. Además, y pese a que la situación del negocio no es muy boyante, el propietario ha tenido que invertir más de 1.000 euros en cambiar la persiana de cierre, ante los múltiples ataques que sufría el escaparate.

«Además de esta tienda, tengo un puesto en el rastro. Mucha gente me insulta por tener las banderas de España o las camisetas con mensajes políticos. Sin embargo, dos puestos más allá hay otro que vende pulseras con la bandera republicana y camisetas del Che Guevara y ahí nadie dice nada», lamenta Andrés. Ante la propuesta de los socialistas de eliminar los productos de su establecimiento, el madrileño defiende que todo es legal y que se trata de un ejercicio de censura. «Si quieren cerrarme la tienda o impedirme vender todas estas cosas para las que tengo licencia y que son totalmente legales, me tendrán que llevar detenido», concluye Andrés.