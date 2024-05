El Gobierno renunció a investigar la fosa de guerra donde ahora exige a Almeida paralizar unas obras

El culebrón de las obras para la instalación del cantón de Montecarmelo continúa. Hace unos días, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, exigía al Ayuntamiento de Madrid que paralizase todas las acciones que se estaban llevando a cabo sobre el terreno, ante la posible presencia de restos brigadistas. Sin embargo, el propio Gobierno renunció a investigar esta fosa tras movilizar 17.000 euros para contratar a una empresa que estudiase los terrenos.

El pasado 16 de febrero el Gobierno central aprobó un gasto de 17.400 euros y adjudicó a una empresa un contrato para la realización de sondeos arqueológicos en esta parcela, aunque, desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, aluden a la falta de documentación necesaria.

El 28 de febrero, la empresa contratada por el Gobierno solicitó al Consistorio capitalino una ocupación temporal del terreno donde se podía hallar dicha fosa para llevar a cabo el proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral. En su solicitud, adjuntaron el proyecto y detallaron que los trabajos se extenderán durante tres semanas, han detallado desde el área.

Unos días más tarde, tras analizar la solicitud, el Ayuntamiento requirió a la empresa que, en un plazo de 10 días, debía definir la superficie afectada y presentar la autorización específica de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Memoria Democrática.

Un mes más tarde, la adjudicataria presentó un plano aproximado de la superficie a ocupar y la resolución de adjudicación del contrato por parte del Gobierno, aunque desde el Ayuntamiento han defendido que no se aportó la autorización exigida por la Ley de Memoria Democrática. El 11 de abril, el Ayuntamiento, tras no constatar que la empresa no había aportado la autorización requerida por la Ley, otorgó un nuevo plazo de 10 días y desde entonces no tiene constancia de que se haya presentado dicha autorización.

Por ello, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad han informado de que se ha declarado el desestimiento de la autorización de ocupación temporal de la parcela al no haberse cumplido por parte de la empresa adjudicataria y del Gobierno central «los requisitos legales que establece la Ley de Memoria Democrática aprobada por este mismo Ejecutivo en 2022». Ayer, el Ayuntamiento remitió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la resolución de desestimiento de esta propuesta.

Paralización de las obras

Pese a su pasividad a la hora de analizar el terreno, el Gobierno solicitaba el pasado martes al Ayuntamiento de Madrid que se paralizase «cualquier actuación» en las obras del cantón de Montecarmelo, tras conocerse la «posibilidad» de que hubiera restos de brigadistas enterrados en una fosa común. El Consistorio madrileño encargó un informe para analizar el terreno sobre el que se levantará este centro de limpieza, aunque todavía se está analizando por parte de los técnicos.

El Consistorio de José Luis Martínez-Almeida pretende construir en Montecarmelo un cantón, en el que se incluiría la implantación de instalaciones con áreas de residuos y reciclaje de tres plantas de altura, fabricación y almacenaje de salmuera, contenedores de punto limpio, zona de estacionamiento de vehículos y maquinaria, entre otros. A pesar de que los vecinos del barrio madrileño alegaron la cercanía de varios colegios a la zona, con el fin de que se buscase un lugar alternativo, el contratiempo principal para el Ayuntamiento de Madrid fue que la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales alertara de una posible fosa que albergaría 451 cuerpos debajo del terreno donde se iban a acometer las obras.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo un estudio con georradar que culminó el pasado día 13 de abril. Diversos medios han apuntado que este análisis concluye que los resultados son «altamente compatibles» con la posibilidad de que exista una fosa común. «Estamos a expensas de que se nos dé toda la información requerida para, con transparencia, poder actuar al respecto», ha indicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Desde el Consistorio apuntan a que los técnicos municipales de la dirección de Limpieza y Gestión de Residuos, encargada de solicitar el estudio, están analizando el resultado del informe.