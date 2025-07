Miguel Tellado (PP): «Noelia Núñez ha demostrado una altura moral que ya quisieran soñar en el PSOE»

«Noelia Núñez ha demostrado una altura moral que ya quisieran soñar en el PSOE». Lo afirma Miguel Tellado, secretario general del PP, sobre la dimisión de todos sus cargos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el Congreso y en el partido de la joven política madrileña por inflar su currículum. Para Miguel Tellado, «un océano moral separa al PP del PSOE». Y añade: «El PSOE necesita poder decir que todos somos iguales y lo siento, pero no». Miguel Tellado cree que el Gobierno está en una permanente estrategia de distracción de sus investigaciones por corrupción: «Al PSOE le vale cualquier cosa con tal de alejar el foco de sus miserias».

Sobre el caso de Cristóbal Montoro, el secretario general del PP marca distancias de nuevo: «Feijóo nada tiene que ver con Montoro, pero Sánchez sí nombró a Cerdán, a Ábalos y a los 27 cargos de su gobierno investigados». Tellado asegura que Alberto Nadal, que fue secretario de Estado de Energía y de Presupuestos en tiempos de Montoro, se incorporará al partido en septiembre como está previsto: «El nombramiento de Alberto Nadal como vicesecretario del PP no está en cuestión. No está siendo investigado por nada».

Miguel Tellado afirma que «Sánchez es un presidente corrupto de origen» porque, recuerda, «su investidura la negoció Santos Cerdán con Junts, el PNV y Bildu». Y remata: «El sanchismo está en la cárcel y Sánchez debería estar fuera de La Moncloa»

Pregunta.- Noelia Núñez ha dimitido, pero hay una veintena de cargos del PSOE en la misma situación. Sánchez mantiene en su CV que fue jefe de Gabinete del Alto Representante de la ONU en Bosnia, aunque Carlos Westendorp lo desmintió a OKDIARIO. También afirma Sánchez en su CV que fue director de Relaciones Internacionales de la Organización de Consumidores y Usuarios, pero la OCU también nos lo desmintió. Nos dijo que era un simple técnico. ¿Qué le parece?

Respuesta.- La de Sánchez es una situación mucho peor. Noelia ha dimitido por un error en una biografía, demostrando una altura moral, una autoexigencia y una dignidad que ya quisieran soñar en el PSOE. Ellos tienen muchos más, y más graves, motivos para dimitir. Pedro Sánchez presume de una tesis fake llena de plagios. Begoña Gómez no tiene estudios universitarios, pero exigió una cátedra universitaria a la Complutense desde el Palacio de la Moncloa. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, incluyó en su currículum dos carreras que no tenía. Patxi López se presentaba como ingeniero y no pasó de primero de carrera. Óscar Puente dice tener un máster que no es tal. Por no hablar del sinfín de escándalos, delitos e imputados que acumulan por estos años en el poder. En el PSOE de Sánchez sólo han renunciado cinco extremeños para aforar a su líder regional y encubrir al hermanísimo. Esa es la diferencia. Un océano moral separa al PP y al PSOE.

P.- Caso Montoro. Entre Montoro y Montero hay una letra de diferencia. ¿Con quién se queda?

R.- Nosotros no hacemos lo que hace el PSOE. Si la justicia actúa frente al señor Montoro, él tiene la obligación de colaborar con la Justicia y esclarecer absolutamente todo. Respetamos las actuaciones judiciales como no puede ser de otra manera. Nosotros no hacemos como el PSOE, que critica a los jueces y a los medios de comunicación cuando uno de sus miembros es investigado. Le pedimos al señor Montoro que colabore con la Justicia y que esclarezca todo lo que haya que esclarecer.

P.- ¿Les preocupa el asunto?

R.- Es un caso pasado, que ya fue investigado por la Fiscalía y archivado. Nos preocupa en la medida en que los ciudadanos tienen derecho a saber si ha habido algún comportamiento penalmente reprochable. Insisto. Lo que pedimos al señor Montoro, como ex militante de este partido y ex ministro, es su máxima colaboración. Me llama la atención que desde el PSOE pidan responsabilidades a Feijóo cuando el señor Montoro ha sido ministro en una etapa anterior y nada tiene que ver Feijóo. Y nos pide responsabilidades un PSOE cuyo secretario general sí ha nombrado a todos los cargos que hoy están imputados por la Justicia.

P.- El PSOE dice que, con el caso Montoro, están empatados

R.- El PSOE necesita poder decir que todos somos iguales y lo siento pero no. Nosotros no somos como el Partido Socialista. Si hay algún miembro del PP imputado, nosotros pedimos que se llegue hasta las últimas consecuencias. El PSOE, no. Sale en defensa de los suyos. Además, no son equiparables los casos. Feijóo no nombró al señor Montoro. Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia cuando Montoro era ministro. Nada tiene que ver Feijóo con el señor Montoro. Sánchez sí nombró a todos los que hoy están investigados. Sí nombró a Santos Cerdán, a Ábalos y a los 27 cargos de su gobierno investigados.

P.- ¿Y si Montoro ha de ir a la cárcel después de un procedimiento judicial que vaya?

R.- Respetamos las actuaciones judiciales, como no puede ser de otra manera.

P.- ¿Alberto Nadal se incorporará en septiembre como vicesecretario de Economía? ¿Su nombramiento está en cuestión?

R.- Su nombramiento no está en cuestión.

P.- Él fue secretario de Estado de Energía y después de Presupuestos con Montoro. ¿No va a afectar?

R.- No está siendo investigado por ninguna actuación judicial.

P.- Torre Pacheco, Montoro, Noelia Núñez… ¿Busca el PSOE, como sea, distraer la atención?

R.- El PSOE está en un momento muy delicado y le vale cualquier cosa con tal de que no se hable de sus problemas. Tenemos un gobierno finiquitado, que no da para más. Acabado y agotado. Sólo cabe convocar elecciones. Sánchez se agarra a un clavo ardiendo y está dispuesto a ceder cualquier cosa a sus socios independentistas con tal de mantenerse en el poder una semana más, 15 días o un mes más. España no merece que Sánchez nos arrastre al precipicio al que él está abocado; que la decadencia de Sánchez no sea la decadencia de España. A Sánchez le vale cualquier polémica con tal de alejar el foco de las miserias del Gobierno. Nunca en España un presidente del Gobierno ha estado acorralado por la corrupción como Sánchez. Es un presidente corrupto en su origen. Su investidura fue negociada por Santos Cerdán, hoy en prisión. ¿Quién negoció con el PNV? Santos Cerdán. ¿Quién negoció con Junts? Santos Cerdán. ¿Quién negoció con Bildu? Santos Cerdán. El sanchismo está en la cárcel y Sánchez debería estar fuera de la Moncloa.