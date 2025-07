Noelia Núñez deja el escaño y dimite de sus cargos en el PP tras inflar su currículum

Noelia Núñez ha presentado la dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales del Partido Popular. Ello, tras reconocer que no ha finalizado sus estudios y que hay errores en su currículum recogido en su ficha como diputada en el Congreso de los Diputados. Núñez, que ha renunciado también a su acta como parlamentaria, habría incurrido en una infracción muy grave según los estatutos del PP.

Ha sido la propia Núñez, hasta ahora vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del partido, la que ha dado a conocer su decisión a través de un comunicado emitido en las redes sociales. «Quiero comunicar que, tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados, asumo toda la responsabilidad de mis propios actos», ha señalado.

«En coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales», ha reflejado. Y una dimisión que apunta también a la renuncia de su cargo como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la que se postulaba como alcaldable.

«Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles», ha expresado en su misiva.

Núñez, que acababa de ser reelegida como miembro del «núcleo duro» de Feijóo en Génova tras el XXI Congreso nacional del partido, ha manifestado sentirse «orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia». Tras el revuelo que ha causado conocerse que su currículum no estaba ajustado a la realidad, la ya ex diputada del PP ha insistido en que los españoles «no merecen otra cosa», «no merecen menos».

En su misiva, de la cual se ha hecho eco este medio, Núñez ha querido dar muestras de agradecimiento tanto al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, como a la presidenta del partido regional, Isabel Díaz Ayuso. «Contarán con mi admiración y lealtad allá donde esté», ha asegurado.

En críticas veladas hacia las formaciones de izquierdas representadas en la Cámara Baja que durante toda la jornada de este miércoles han venido exigiendo su dimisión, Núñez les ha enviado un mensaje: «Quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero».

La que fuera vista como «bala» de Feijóo para captar el voto joven del PP, ha acusado que «los niveles de ejemplaridad» del partido en el que hasta ahora ha venido y seguirá militando «no son como los del PSOE». Los mismos quienes, a su juicio, «practican, aceptan o toleran cualquier tipo de práctica inapropiada o incluso delictiva».

«Con mi decisión, muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos y sobreviven en política confiado en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos», ha señalado en su comunicado.

A Feijóo «le honra»

El presidente del PP, en un mensaje en sus redes sociales, ha manifestado que la decisión de Noelia Núñez «le honra». En contraposición, ha añadido, a lo que hacen destacados miembros del PSOE. «Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría ducho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez», ha expresado.

«Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas. Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona», ha asegurado Feijóo.

A juicio del jefe del principal partido de la oposición, que «el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro». «Tras una vida dedicada al servicio público, puedo y quiero preservar la confianza de los españoles en la política», ha aseverado.