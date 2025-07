Feijóo aplaude a Noelia Núñez y envía un recado al PSOE: «Ni ella es como ellos ni yo soy como Sánchez»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este miércoles 23 de julio la dimisión de Noelia Núñez y ha criticado la doble vara del PSOE. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado de forma positiva la dimisión de Noelia Núñez tras conocerse que había inflado parte de su currículum. A través de redes sociales, Feijóo ha respaldado la decisión de Núñez y ha cargado contra el PSOE por, según él, no poder dar «lecciones de ejemplaridad». También ha subrayado que la ética del Gobierno de Sánchez «no existe», pero que eso no significa que el resto deba rebajar sus estándares: «Ni Noelia es como ellos ni yo como Sánchez», ha destacado.

«Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona», ha escrito en redes sociales el dirigente popular.

Feijóo ha insistido en que, tras una vida dedicada al servicio público, su objetivo es preservar la confianza de los ciudadanos en la política y diferenciarse de lo que considera prácticas reprobables del actual Ejecutivo.

1. Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas.

Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona.

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 23, 2025