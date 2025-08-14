Locura con la tienda que llega a Murcia: el outlet con ropa de Temu y Shein a 5 euros

En los últimos años se han puesto muy de moda las tiendas outlet en las que comprar de todo. En Madrid incluso encuentras outlets dedicados a primeras marcas y también de lujo, pero el gran protagonista entre los outlets más recientes, se encuentra en Murcia y además perteneciente a una marca low cost que arrasa en el comercio electrónico. Se trata del outlet dedicado a Shein con prendas por menos de 5 euros. Pero lo mejor de todo no es eso ya que en la misma ciudad encontramos un segundo outlet dedicado también a Shein y a otra muy famosa: Temu.

De este modo, Murcia parece estar viviendo una pequeña revolución en el terreno de las compras low cost. En poco tiempo han abierto estos dos locales que han puesto patas arriba el concepto de outlet, ofreciendo ropa y accesorios de Shein y Temu a precios que parecen sacados de otra época. Así, todas aquellas personas que suelen comprar desde casa en estas dos tiendas, tienen ahora la oportunidad de ver las prendas de cerca, tocarlas, probárselas y lo mejor, comprarlas al mismo precio barato que las encuentras en internet. No es de extrañar entonces, que en las redes sociales aparezca cada vez más videos, mostrando bolsas llenas por apenas veinte euros, comentarios sobre la calidad de la ropa y hasta rutas improvisadas para visitar ambos locales el mismo día. Toma nota entonces porque si tú también quieres visitar este outlet de Shein, así como el de Temu, te ofrecemos ahora toda la información no sólo al respecto de lo que venden, sino también dónde se ubican exactamente.

Los outlet con ropa de Shein y Temu que llegan a Murcia

Eso sí, conviene aclarar que ninguna de estas tiendas es oficial ni está vinculada directamente a Shein o Temu. Son negocios independientes que adquieren lotes de prendas de ambas tiendas online, y las venden a precios muy reducidos. Las propias plataformas ya han advertido que no pueden garantizar la autenticidad o la calidad de lo que se vende en estos comercios. Pero en la práctica, esa advertencia no está frenando la afluencia de clientes que desan por ejemplo llevarse pantalones por 4,99 euros o conjuntos deportivos por 6,99 euros.

Outlet de Shein en el Centro Comercial Thader

El primero de estos locales en abrir fue el outlet Zaalc, situado en uno de los espacios del parking exterior del Centro Comercial Thader, a las afueras de Murcia. Abrió sus puertas en marzo y rápidamente se convirtió en un imán para quienes buscaban renovar el armario sin arruinarse. Aquí no todo cuesta cinco euros, pero los precios siguen siendo de escándalo: la mayoría de las prendas están entre 4,99 y 9,99 euros, lo que incluye desde camisetas y vestidos hasta abrigos de entretiempo, zapatos y complementos.

Uno de los puntos que más ha sorprendido a los clientes es la variedad. No sólo hay ropa de mujer, que suele ser la más habitual en Shein, sino también prendas para hombre, como camisas, sudaderas, pantalones y chaquetas. Esto ha hecho que muchas parejas o familias encuentren en el outlet un lugar donde todos pueden comprar.

Otro detalle importante es que aceptan devoluciones, algo poco habitual en este tipo de outlets y que da más confianza a quienes dudan con las tallas. La tienda está organizada por secciones y tallas (que van desde la XS hasta la 5XL), con una rotación constante de stock, lo que significa que cada visita puede deparar nuevas sorpresas. No faltan accesorios como bolsos, gafas de sol o bisutería, que en la web de Shein suelen agotarse rápido.

Tienda de Temu y Shein en la calle Junterones

La segunda apertura que ha causado furor se encuentra en pleno centro de Murcia, en la intersección de la calle Junterones con la calle Escultor Roque López, justo donde antes estaba la Frutería Junterones y a pocos metros de la Cárcel Vieja. Este local funciona como un pequeño outlet en el que todos los artículos están marcados a un precio único: cinco euros.

Su escaparate es llamativo, con carteles grandes que dejan claro el precio, pero sin rótulo que indique el nombre del negocio. En su interior se mezclan prendas de Shein y Temu, junto con accesorios, calzado y artículos para el hogar. No es una tienda grande, pero la sensación de ir a la búsqueda del tesoro está muy presente: nunca se sabe qué se puede encontrar ese día.

En esta tienda el público es muy variado: jóvenes que conocen Temu por sus envíos baratos y su catálogo infinito, gente que quiere aprovechar precios bajos sin esperar semanas al envío y curiosos que simplemente pasan por la zona y se dejan tentar por la oferta. Al igual que el outlet del Thader, este local no es oficial y funciona como negocio independiente, pero la fórmula del precio fijo está consiguiendo mantenerlo lleno desde su apertura.