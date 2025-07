El outlet más famoso de Madrid tira la casa por la ventana: marcas de ropa de lujo tirado de precio por poco tiempo

Ahora que estamos en verano y además, en plena temporada de rebajas, nos apetece cambiar radicalmente de armario. Y más si tenemos en cuenta que al margen de las mencionadas rebajas de temporada, hay ocasiones que parecen auténticos chollos, como los que encontramos en el outlet de Madrid del que ahora te hablamos y que está arrasando con sus ofertas, descuentos y sobre todo, con lo que ofrece ya que se trata de primeras marcas.

El outlet en cuestión no es otro que Oasiz Madrid, el macrocentro comercial de Torrejón de Ardoz que no deja de sorprender. Allí se encuentra HalfPrice, uno de los outlets más reconocidos a nivel europeo, que ha decidido lanzar una promoción tan agresiva como limitada: un 3×2 en todos sus productos del 16 al 31 de julio. Sí, como lo lees: eliges tres artículos y solo pagas dos. Y no hablamos de marcas cualquiera, sino de nombres tan exclusivos como Prada, Moschino o Valentino.

Este gigante del modelo off-price ha revolucionado el concepto de outlet desde su llegada a España y ahora, con esta campaña especial, está logrando atraer aún más miradas. Si tienes ganas de darte un capricho o simplemente necesitas ropa, accesorios o incluso productos de hogar, lo cierto es que esta puede ser una oportunidad única. Aquí te contamos todos los detalles de esta tienda que está marcando un antes y un después en el panorama del shopping madrileño.

El outlet de Madrid que arrasa con sus rebajas

La cadena HalfPrice nació en Polonia en 2021 como parte de una estrategia de diversificación del poderoso Grupo CCC, que opera en más de 28 países europeos. Su filosofía es sencilla pero efectiva: ofrecer productos de grandes marcas con importantes descuentos, fruto de excedentes de temporadas anteriores, colecciones en liquidación o restos de stock. Esto permite poner al alcance del consumidor prendas y artículos que, de otro modo, serían inasumibles para muchos bolsillos.

Tras desembarcar en Zaragoza a finales de 2024, HalfPrice inauguró su segundo punto de venta español en febrero de 2025 en Oasiz Madrid, con una tienda espectacular de más de 4.500 metros cuadrados ubicada en la zona conocida como El Paseo. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los espacios favoritos para los amantes de las gangas de lujo y de las marcas de renombre. Y lo ha hecho compitiendo de tú a tú con firmas como Adidas, Nike, Desigual o Mango, también presentes en el mismo centro.

Marcas de lujo a precios de escándalo

Lo que diferencia a HalfPrice de otros outlets es la variedad y el nivel de las marcas que ofrece. En sus pasillos puedes encontrar desde alta moda italiana y francesa hasta colecciones deportivas de última generación, pasando por calzado, bolsos, maletas, productos de belleza, decoración o incluso snacks gourmet. Todo está cuidadosamente seleccionado por un equipo de expertos que rastrea el mundo en busca de oportunidades, siempre con el objetivo de ofrecer calidad y tendencia a precios reducidos.

Una de las secciones más codiciadas es la dedicada a las Luxury Brands, donde brillan nombres como Prada, Valentino, Chloe, Moschino o Karl Lagerfeld. Si bien estos artículos no suelen formar parte de rebajas masivas en otras tiendas, en HalfPrice pueden encontrarse con descuentos que en algunos casos superan el 60%. La promoción actual del 3×2, válida hasta el 31 de julio, representa un aliciente adicional: al aplicar el descuento proporcional entre los tres productos, incluso las piezas más exclusivas salen por un precio imbatible.

Todo en un mismo lugar: moda, hogar y más

Otro de los puntos fuertes de HalfPrice es la amplitud de su oferta. No es sólo una tienda de ropa, sino una especie de bazar de estilo donde puedes encontrar desde ropa para hombre, mujer y niños, hasta productos para el hogar, artículos de deporte, cosméticos, juguetes o comida. Todo distribuido en una superficie moderna, bien iluminada y con un personal que conoce el producto y sabe asesorar.

De hecho, para esta tienda en concreto, la cadena ha contratado a cerca de 90 empleados que ofrecen un servicio cercano y personalizado. Esto, unido a la organización del espacio y a la rotación constante de productos, hace que cada visita sea diferente. No es raro entrar a por unas zapatillas y salir con una lámpara de diseño, un bolso de marca o un juego de sábanas de algodón egipcio. Así funciona el mundo HalfPrice: inesperado, pero irresistible.

Ahora ya lo sabes, si eres de los que disfrutan encontrando joyas escondidas entre perchas, si te mueve la curiosidad por descubrir nuevas marcas o simplemente quieres renovar tu armario sin arruinarte, este es tu momento. La promoción 3×2 hasta el 31 de julio es, sin duda, un motivo más que suficiente para hacer una visita a HalfPrice. Y si no encuentras lo que buscas, al menos habrás pasado un día diferente en un centro comercial que combina moda, gastronomía, espectáculos y ocio acuático.