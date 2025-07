La decisión del BBVA de aplazar el folleto de la OPA sobre el Banco Sabadell hasta septiembre tiene un motivo oculto: de esta forma, se reserva la posibilidad de retirarla si, como todo indica a día de hoy, no consigue los apoyos suficientes para que la operación tenga éxito y si la CNMV le obliga a lanzar otra OPA si se queda por debajo del 50%. Una posibilidad que no tendría si el folleto se aprobara este mismo mes, como estaba previsto inicialmente.

«Si el folleto se aprobara hoy, el BBVA tendría que incluir en él las dos opciones sobre la junta del Sabadell para aprobar la venta de TSB, que se apruebe y que no se apruebe. Y estaría validando implícitamente que sigue adelante en cualquiera de los dos escenarios. Al haberlo aplazado, se guarda la baza de poder retirarla cuando pase la junta de accionistas del 6 de agosto», explica una fuente conocedora de la situación.

Al dejarla para septiembre, tiene todo el verano para sondear a los inversores institucionales accionistas del Sabadell y decidir si le merece la pena seguir adelante o no con la OPA. Es decir, para guardarse la carta de retirarla sin incumplir los escenarios aprobados por la CNMV en el folleto (aunque la ley le permite retirar la oferta en cualquier momento, incluso una vez concluido el período de aceptación).

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, insistió este jueves en la presentación del plan estratégico del banco en que «el BBVA sólo tiene dos opciones: o mejorar el precio o desistir. Con la prima negativa y con la obligación de los accionistas de pagar impuestos, mantener la OPA como está no tiene futuro porque no es racional. Y en el BBVA son gente racional».

Sin embargo, como adelantó OKDIARIO, la intención actual del presidente del BBVA, Carlos Torres, es seguir adelante con la OPA sin mejorar el precio. Para salvar la operación, asegura a los inversores que obtendrá el 75% de las sinergias a pesar de las condiciones impuestas por el Gobierno y usa el argumento de que, si la OPA fracasa, el Sabadell caerá en Bolsa con fuerza.

No obstante, el mercado está convencido de que subirá el precio, lo que explica la prima negativa de la oferta -es decir, que el Sabadell valga más en Bolsa de lo que ofrece el BBVA por él-, que actualmente se ha ampliado hasta cerca del -15%.

Precio equitativo

Además, está la cuestión de que, si se queda entre el 30% y el 50% del capital del Sabadell, el BBVA tendría que lanzar otra OPA por el resto del capital en efectivo, salvo que la CNMV acepte que la oferta actual se hace a un precio equitativo.

Y ahí viene el problema. En la entrevista exclusiva con OKDIARIO publicada ayer, González-Bueno sostiene que no se puede considerar que la OPA tiene un un precio equitativo: «Es muy complicado que eso ocurra porque, si no ha llegado al 50%, ya parte uno de la presunción de que no era equitativo porque la gente no lo ha querido. En segundo lugar, los precedentes son clarísimos. Las OPAs en las que se ha considerado un precio equitativo con informe independiente han sido o en efectivo o porque una mayoría de los accionistas ex ante de la primera OPA habían declarado su intención irrevocable de acudir a ese precio a la OPA».

«No hay precedente, ni creo que tenga sentido que, después de haber fracasado en alcanzar ese 50%, se pueda recurrir al argumento de que es un precio equitativo y que eso lo valide la CNMV. Es muy complicado. Yo no lo veo, vamos», añade.

No obstante, en teoría la cuestión del precio equitativo debe resolverse antes del período de aceptación de la OPA, en el folleto de la misma. Es decir, la CNMV que preside Carlos San Basilio debe decidir si lo acepta o no.

El aplazamiento a septiembre le concede más tiempo al BBVA para presentar informes independientes que apoyen la tesis de que la OPA sobre el Sabadell se hace a precio equitativo. Y, en el caso de que la CNMV no acepte sus argumentos, también le deja la puerta abierta para retirar la OPA.