El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, asegura en una entrevista exclusiva con OKDIARIO que está abierto a nuevas fusiones con otro banco mediano si fracasa la OPA del BBVA, si bien no cree que suceda a corto plazo. Asimismo, no contempla la posibilidad de que éste se quede con un porcentaje inferior al 50% y considera que la venta de TSB al Banco Santander se ha hecho a buen precio para ambas partes.

«Rumores va a haber siempre, porque siempre hablamos todos con todos. Entre otras cosas porque nos llevamos bien, como no puede ser de otra manera. Lo he dicho hasta la saciedad: tendrían sentido fusiones en España, salvo en las que participasen los tres grandes, que tienen ya unas cuotas de mercado que empiezan a rayar con problemas de competencia. Pero sí clarísimamente de cualquiera contra cualquiera de todos los que quedan», según González-Bueno.

A su juicio, «el razonamiento es muy sencillo: estamos en segmentos distintos. Unos estamos más en pymes, otros en particulares, unos están más en banca privada y en fondos de inversión, otros están más en productos más retail. Y, sobre todo, en geografías que tienen poco solapamiento. Entonces, claramente habría economías, habría lo que se llaman sinergias de costes positivas, menos que en los casos de los grandes en los que hay muchos solapes. Pero también habría sinergias positivas de ingresos porque permitiría llevar conocimientos y capacidades que unos tienen más que otros a distintos territorios».

«Por lo tanto, en Sabadell siempre estaremos abiertos a ese tipo de conversaciones para fusiones. Pero es que yo creo que cualquiera debería plantearse una operación amistosa con cualquiera, si los términos fuesen los razonables», concluye. Ahora bien, matiza que «no veo ningún movimiento en ese sentido. A corto plazo, no veo apetito, no veo deseo por parte de ninguno de los jugadores. Pero en algún momento, a lo largo del tiempo, pues probablemente tenga mucho sentido que ocurra».

BBVA por debajo del 50%

El consejero delegado del Sabadell descarta que el BBVA se conforme con menos del 50% del capital como se está planteando la entidad que preside Carlos Torres, tal como adelantó OKDIARIO. En su opinión, «en caso de que se quedase por encima del 30% y por debajo del 50% y quisiese quedarse, tendría que hacer una OPA por el total restante en efectivo. Eso es una cantidad muy importante y supondría una dificultad financiera muy seria».

Ahora bien, no tendría que lanzar otra OPA si justifica con un informe independiente que la operación actual se hace a precio equitativo, como explicó este medio. Pero González-Bueno considera que eso es imposible.

«Es muy complicado que eso ocurra porque, si no ha llegado al 50%, ya parte uno de la presunción de que no era equitativo porque la gente no lo ha querido. En segundo lugar, los precedentes son clarísimos. Las OPAs en las que se ha considerado un precio equitativo con informe independiente han sido o en efectivo o porque una mayoría de los accionistas ex ante de la primera OPA habían declarado su intención irrevocable de acudir a ese precio a la OPA. No hay precedente, ni creo que tenga sentido que, después de haber fracasado en alcanzar ese 50%, se pueda recurrir al argumento de que es un precio equitativo y que eso lo valide la CNMV. Es muy complicado. Yo no lo veo, vamos».

También ha recordado que los accionistas del Sabadell que acudan a la OPA tendrán que pagar impuestos como si vendieran las acciones en Bolsa, como también desveló este periódico. Y probablemente tendrán que tributar por unas grandes plusvalías porque la acción se ha multiplicado por 10 en cuatro años y medio: «Claramente, más del 90% de nuestros accionistas minoristas tendrían que pagar más en impuestos de lo que recibirían en efectivo en el momento del canje».

La «magia» de TSB

En la entrevista exclusiva con OKDIARIO, el consejero delegado del Sabadell también ha alabado la operación de venta del británico TSB al Santander, que considera que se ha hecho a un buen precio para ambas partes.

«Es buen precio para los dos, le voy a explicar por qué y es muy sencillo de entender. Las sinergias que ha estimado Santander y que otros jugadores interesados en el banco también habían calculado son abundantísimas. Son del orden de 400 millones de libras. ¿Por qué? Porque TSB es un banco relativamente pequeño, pero que tenía todos los servicios generales y centrales establecidos porque tiene que funcionar así y, por lo tanto, los ahorros son mucho mayores para un tercero que para nosotros».

«La magia de la operación es que esa ventaja la hemos compartido. Es decir, ellos nos han valorado el banco en más de lo que valía para nosotros y ellos lo han comprado en menos de lo que vale para ellos. Y ese es el gran secreto del asunto, que la operación ha sido buena, no cabe duda. Es la mejor operación de los últimos diez años», concluye González-Bueno.