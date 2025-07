Todo el mundo piensa que la palabra ‘Guagua’ es de Canarias pero su origen es muy diferente

El origen de la palabra Guagua es muy distinto del que nos imaginaríamos, no es de Canarias, sino de mucho más lejos. Las palabras nos permiten ordenar el mundo y saber en todo momento qué detalles tenemos por delante y la manera en la que los vamos a organizar. Sin duda alguna, estaremos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Cuando viajamos por el mundo nos damos cuenta de la riqueza de todas las lenguas.

Tenemos la suerte de tener un idioma como el español, que se habla en todo el mundo. Aunque quizás no nos demos cuenta ahora, en su día, fuimos un gran imperio, donde nunca se ponía el sol. Acabó convirtiéndose en un lugar en el que millones de personas comparten una misma lengua que es fruto de esta expansión de España a través de sus colonias y territorios de ultramar. En las Canarias se vivió con más intensidad estos viajes, ya que fueron un puerto de salida y de entrada que conectaba las colonias con la metrópolis.

La palabra Guagua no es de las Canarias

Las islas Canarias son un paraíso en la tierra que se ha convertido en la puerta de entrada de algo más. Con una serie de novedades y de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden llegar a ser especialmente complicadas de establecer.

Estaremos ante unos detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta, sino más bien todo lo contrario. Cada uno de los elementos que forma una lengua de la que todos somos participes, puede acabar siendo la antesala de algo más, de la mano de determinados detalles que nos acompañarán.

Sin duda alguna, estaremos a merced de una serie de elementos que quizás no sepamos que fueron y son tan importantes.

Los contactos entre diferentes culturas y lenguas acaban dando lugar a palabras nuevas. Algo que vemos con algunos anglicismos, sobre todo, en el campo de la tecnología que nos hemos visto obligados a incluir en nuestra lengua, son una muestra más de lo que tenemos por delante.

Nos enfrentamos a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta el momento no habíamos tenido en consideración.

Este es el origen de esta palabra tan peculiar

Cuando viajamos a las Canarias, de la misma forma que lo haríamos en un lugar lejano a la península, nos damos cuenta de que el lugar tiene unas palabras propias que van llegando a toda velocidad y que quizás nos acaben afectando de lleno en estos días.

Por lo que, quizás deberemos empezar a pensar en una situación del todo inesperada que se ha acabado convirtiendo en una realidad inesperada. La palabra guagua no se parece en nada a cualquiera de la que hablamos en español y eso quiere decir que tiene un origen un poco más lejano de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como nos explica la Academia Canaria de la Lengua: «Tal vez habría que empezar diciendo que la palabra guagua se usa en la expresión de guagua y como sustantivo, equivalente en este caso a ‘autobús’. La expresión de guagua, ‘de balde’, es más antigua y se registra en América y España en el siglo XIX. El cubano Esteban Pichardo (1836) fue el primero en registrarla, según Corominas. En cambio, este autor en su Diccionario Crítico Etimológico no da fecha para la documentación de guagua ‘autobús’, aunque para él dicho término «es cubano desde luego», y opina que puede ser adaptación del inglés wagon, ‘carruaje’. Los americanos, según nos informa, denominaban así los carruajes de transporte militar y un automóvil mediano empleado para el transporte gratuito de personas. Visto esto, es probable que, después de la guerra por la independencia de Cuba (1898), la inmediata ocupación americana y la posterior dependencia económica, en la isla antillana estuvieran en uso dicho tipo de vehículos. En cuanto a Canarias, guagua ‘autobús’ no se registra en vocabularios de las dos primeras décadas del siglo XX. J. Reyes (1918), por ejemplo, que registra para Tenerife la expresión de guagua, no registra guagua como término equivalente a ‘autobús’. Más tarde, Luis y Agustín Millares, que sí lo hacen en Léxico de Gran Canaria (1924) y Cómo hablan los canarios (1932), hablan del origen americano del término. Según ellos, las guaguas eran entonces «los ómnibus, hoy automóviles, que explotan el servicio de transportes entre los dos puntos extremos de la población: el Puerto de la Luz y el barrio de San José». En Tenerife, según testimonio de personas mayores, todavía en los primeros años de la década de los cuarenta se empleaba la voz jardinera para designar al vehículo de transporte público, y fue por esos años cuando se extendió rápidamente, a partir de la capital, la voz guagua en lugar no de autobús, término que nunca se había usado, sino de jardinera. Así, pues, teniendo en cuenta lo anterior y, sobre todo, que los primeros lexicógrafos que registran guagua hablan de su origen americano, parece más lógico pensar que dicha voz haya venido de Cuba a Canarias, como un elemento más del equipaje que, a su regreso, traían nuestros emigrantes».