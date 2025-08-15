La ciudad de España que enamoró a Sharon Stone por su belleza y gastronomía: «Una preciosidad»

Cuando Sharon Stone decidió pasar unos días en España y visitar una de nuestras ciudades más importantes sólo pudo pronunciar una frase: «¡Es una preciosidad!». Pero, ¿cuál fue el destino que le robó el corazón? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta un aspecto importante. A sus 67 años, la artista de Hollywood se ha convertido en una figura muy importante dentro de su profesión y esto ha despertado el interés de la crónica social. Fuentes cercanas al entorno aseguran que Sharon tiene un concepto perfecto de la prensa, prueba de ello es que nunca impone obstáculos a los reporteros y les deja hacer su trabajo. De esta forma, fue relativamente fácil inmortalizar su viaje a Sevilla, un enclave que le impresionó desde el minuto uno.

Que España ejerza un magnetismo especial sobre las estrellas de internacionales no es algo nuevo. Desde hace décadas, actores y actrices de renombre han sucumbido al encanto de sus paisajes, su cultura y su forma de vida. Ava Gardner, por ejemplo, llegó a residir varios años en Madrid, disfrutando de la vida nocturna y del carácter abierto de los españoles. También son muchos los intérpretes que, verano tras verano, eligen las aguas y costas del Mediterráneo para descansar, combinando lujo y tradición en enclaves como Mallorca, Ibiza o la Costa del Sol. Esta atracción por el país no ha hecho más que crecer con el tiempo, sumando a su lista de enamorados a una figura tan icónica como Sharon Stone.

Tal y como hemos adelantado, la protagonista de Instinto Básico vivió su propia experiencia española durante una visita que la llevó hasta Sevilla. La actriz viajó a la capital andaluza con motivo de una gala y decidió prolongar su estancia para conocer de cerca la ciudad.

A través de sus redes sociales, compartió imágenes de algunos de sus monumentos más emblemáticos y expresó su admiración por la esencia única de la urbe. Pasear por sus calles, descubrir su arquitectura histórica y sumergirse en su ambiente cautivador dejaron en Stone una huella imborrable, situando a la ciudad andaluza entre esos rincones del mundo que logran conquistar a quien los conoce. En OKDIARIO sabemos cómo se desarrolló la experiencia de la artista y por qué todavía la sigue teniendo tan presente.

Así fue el viaje de Sharon Stone

Durante su estancia en Sevilla, Sharon Stone quiso vivir la experiencia como una visitante más, explorando algunos de los rincones más icónicos de la ciudad. La actriz recorrió la majestuosa Plaza de España, uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles de la capital andaluza, y no dudó en visitar su imponente catedral, un edificio que impresiona tanto por sus dimensiones como por su historia.

Sharon compartió en su cuenta de Instagram un vídeo capturando el sonido del repicar de las campanas, un gesto que mostraba su asombro y conexión con el ambiente sevillano. También se adentró en el barrio de Santa Cruz, con sus estrechas callejuelas llenas de historia, patios floridos y una esencia única que cautiva a quienes lo recorren. Tal y como hemos explicado, no es la primera estrella internacional que se enamora del sur de España, pero su caso está dando de qué hablar porque, tras viajar a Sevilla, sólo pudo pronunciar la frase que mencionamos al principio de esta noticia.

Es decir, su visita no se limitó únicamente a la arquitectura y a los monumentos, ya que también se dejó conquistar por los sabores locales. Según recogió National Geographic, la actriz disfrutó de la rica gastronomía sevillana, probando algunos de los platos y tapas que forman parte de la identidad culinaria de la región. Esta experiencia gastronómica reforzó aún más la admiración que sentía por la ciudad, que continuó explorando con entusiasmo. Entre paseo y paseo, se acercó a enclaves como el Real Alcázar, una joya palaciega de gran valor histórico, o el Archivo de Indias, cuyo legado documental es único en el mundo. Estos lugares, junto con la catedral, forman un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, algo que sin duda contribuyó a su impresión general.

Sevilla, una ciudad con encanto

La fascinación de Stone por Sevilla no resulta sorprendente si se tiene en cuenta el magnetismo que esta ciudad ejerce sobre quienes la visitan. Su centro histórico combina la huella de distintas culturas con una vitalidad actual que seduce a turistas de todo el mundo. Calles llenas de vida, plazas acogedoras y una luz especial hacen que cada paseo se convierta en una experiencia inolvidable.

Sharon Stone no es la única estrella internacional que ha caído rendida a los encantos de la ciudad. Recientemente, Charlize Theron también ha revelado en una entrevista que se había sentido impactada por la belleza de la urbe andaluza. La protagonista de filmes de gran éxito describió su paso por Sevilla como una experiencia sorprendente y enriquecedora, sumándose así a la larga lista de famosos que han sentido la magia de sus calles y monumentos. Con testimonios como los de Stone y Theron, Sevilla refuerza su posición como una de las capitales culturales y turísticas más admiradas, tanto dentro como fuera de España.