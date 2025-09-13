Tommy Robinson, el activista británico que desafía al islamismo radical y denuncia la inmigración ilegal

Tommy Robinson se ha dirigido este sábado 13 de septiembre a la multitud desde un escenario en Whitehall en una gran manifestación en Londres, convocada por él, contra la inmigración ilegal: «De repente, los políticos están encontrando coraje y repiten como loros lo que hemos dicho durante 15 años. Nos masacraron, nos demonizaron, nos atacaron y nos encarcelaron». ¿Quién es Tommy Robinson, fundador de la Liga de Defensa Inglesa (EDL)? ¿Por qué figuras como Elon Musk le han apoyado? En 2018, fue encarcelado por desacato al tribunal por retransmitir en internet fuera de la corte durante el juicio a varios musulmanes, acusados de explotar sexualmente a varias niñas. A principios de enero de 2025, Elon Musk le defendió en redes sociales.

Tommy Robinson se ha convertido en la cara de la lucha en Reino Unido contra el islamismo radical, la inmigración ilegal y la lucha contra las bandas de explotación sexual a niñas. La mayoría de los condenados son musulmanes de Pakistán y Bangladesh. Su guerra le ha llevado a enfrentarse al primer ministro británico Keir Starmer, del Partido Laborista, acusado en enero de 2025 en el Parlamento de «cobarde» por bloquear una investigación nacional sobre las violaciones a niñas huérfanas y de hogares desestructurados de Reino Unido. Las investigaciones demuestran que el Partido Laborista tapó durante décadas el escándalo de etas violaciones en Reino Unido para ganar el voto musulmán y no ser acusado de racista en ciudades como Birmingham, Manchester u Oxford. Starmer fue director del Servicio de Fiscalía de la Corona entre 2008 y 2013, un período crítico durante el cual muchos de estos casos de abusos sexuales no fueron adecuadamente investigados o procesados.

Su nombre real es Stephen Christopher Yaxley-Lennon. Tomo el nombre de Tommy Robinson de un conocido hooligan inglés. Nació el 27 de noviembre de 1982. Es conocido por ser cofundador y ex líder de la Liga de Defensa Inglesa (EDL), un movimiento de protesta formado en 2009 que se oponía a la expansión del islam radical en el Reino Unido y a la inmigración ilegal.

En un principio empezó a trabajar como ingeniero aeronáutico. Comenzó a participar de forma más activa en la política a finales de la década de 2000. Organizó diferentes protestas con la EDL y obtuvo una importante atención mediática.

Desde aproximadamente 2010, mientras dirigía la Liga de Defensa Inglesa, Robinson denunció casos de redes de explotación sexual infantil (por ejemplo, en Rochdale y Rotherham), donde los agresores sexuales que explotaban sexualmente a las niñas eran en su mayoría de origen musulmán pakistaní.

Robinson argumentó que las autoridades ignoraban o encubrían estos crímenes por corrección política y miedo a ser percibidas como racistas, lo cual se demostró en diferentes informes del gobierno británico. Su activismo ha incluido manifestaciones frente a los tribunales, vídeos en línea y discursos centrados en las bandas de captación de menores musulmanas.

Robinson abandonó el grupo en 2013. Ha estado vinculado al Partido Nacional Británico (BNP) en el pasado y posteriormente fundó Pegida UK, una escisión del movimiento alemán contra el islam radical. Ha sido encarcelado en diferentes ocasiones por delitos como agresión o desacato al tribuna.

Se presentó sin éxito como candidato independiente en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Sus partidarios lo consideran un defensor de la libertad de expresión y un denunciante en temas como las bandas de seducción de menores, mientras que sus críticos lo acusan de racismo, islamofobia y de fomentar la división.

En enero de 2022, Robinson creó una serie de documentales sobre el acoso sexual de niñas en Gran Bretaña. Unas 1.500 personas asistieron a la proyección del primer documental, y posteriormente realizó cuatro más que no atrajeron tanta atención.

Aunque una orden judicial le impidió proyectar su película, Silenced, Robinson se mudó a España en 2023 y posteriormente presentó una versión de la película, distribuida por MICE Media, en una reunión con el Parlamento danés en Copenhague. La reunión fue organizada por el Partido Popular Danés, partido de derecha centrado en la lucha contra la inmigración ilegal, y la Sociedad de Prensa Libre.

Robinson regresó al Reino Unido a finales de 2023. Tras el ataque a Israel perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, Robinson instó a sus partidarios a proteger los monumentos británicos de los manifestantes propalestinas en contra de Israel durante una protesta celebrada el Día del Armisticio (11 de noviembre).