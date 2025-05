Richard Gere saca a la luz lo que pocos saben de Hollywood: «No conozco a nadie que…»

Richard Gere forma parte de la industria del cine desde hace 50 años, pero en los últimos tiempos ha ganado mucha popularidad gracias a su mudanza. Ha dejado Estados Unidos, se ha alejado de Hollywood y ha desvelado algunos datos que muchos desconocían. «Habláis de Hollywood como si fuera un lugar especial. Hollywood es simplemente gente trabajando. Hacer películas no es fácil. Se tarda mucho, hay mucha presión, mucho estrés… También es divertido, pero es un trabajo más. Y yo no conozco a nadie que no lo vea como un trabajo. Un buen trabajo, pero la gente tiene que cuidar de sus hijos, de sus maridos o esposas. Tienen una hipoteca… Es lo mismo en todas partes. En fin, somos iguales. Aunque ahora casi siempre soy el más viejo de la habitación», ha comentado al respecto.

El actor ha reflexionado con una serenidad poco habitual en las grandes figuras. Reconoce que el mundo del espectáculo está regido por dinámicas cambiantes e imprevisibles, que pueden elevar o derribar a una persona de un día para otro. Para él, la fama, la riqueza o la popularidad son elementos efímeros que no definen el valor real de un individuo. En su opinión, lo verdaderamente esencial radica en la continuidad del ser y en aquellos principios universales que nos vinculan con los demás. Entre ellos destaca uno por encima de todos: la amabilidad.

Uno de los aspectos más contundentes de su discurso reside en la forma en que desarma la imagen idealizada de Hollywood. Lejos de alimentar el mito de un lugar exclusivo y glamuroso, Gere lo define como un espacio donde las personas trabajan, se esfuerzan, lidian con el estrés y enfrentan presiones similares a las de cualquier otro sector. Aunque admite que se trata de una profesión privilegiada y divertida, insiste en que no deja de ser un empleo más, con exigencias y responsabilidades. A su juicio, quienes trabajan en el cine también deben cuidar de sus familias, pagar facturas y asumir compromisos personales.

La nueva vida de Richard Gere

La tensión entre el reconocimiento público y la práctica budista, centrada en el desapego del ego, ha sido un tema recurrente en la vida de Richard Gere. Sin embargo, el actor parece haber encontrado una forma de conciliar ambos mundos.

Entiende que la exposición mediática puede ser utilizada con un propósito más profundo, siempre que esté orientada a servir causas significativas. En este sentido, se siente discípulo y portavoz del Dalai Lama, a quien admira profundamente. Aunque confiesa que preferiría disfrutar de la tranquilidad de un paseo solitario por el bosque, reconoce que su papel en la vida implica estar presente ante los demás y aprovechar su posición para transmitir mensajes que considera importantes. Su oficio es actuar y lo asume con gratitud, sin perder de vista su dimensión espiritual.

A lo largo de su carrera, Gere ha interpretado una amplia variedad de papeles y ha vivido experiencias muy distintas en los rodajes. Cuando se le pregunta por su película preferida, responde con la naturalidad de quien ha contestado a esa cuestión durante medio siglo sin llegar a una conclusión definitiva. No obstante, reconoce que uno de los rodajes más divertidos fue el de Chicago, una producción que le dejó un recuerdo especialmente alegre.

La nueva ilusión de Richard Gere

Si bien su nombre ha estado ligado principalmente a la actuación, Richard Gere también ha desarrollado una faceta como productor ejecutivo desde principios de los años noventa. Su debut en esta función se produjo con Análisis final, en 1992, y desde entonces ha estado involucrado en títulos como Sommersby, Siempre a tu lado, Hachiko y Una vida en secreto, esta última estrenada en 2024 y protagonizada por Diane Kruger. A pesar de su participación regular en la producción de películas, el actor confiesa que esa tarea no le resulta tan satisfactoria como actuar. En su opinión, producir no es igual de divertido, aunque reconoce su utilidad y su papel en el desarrollo de cada proyecto cinematográfico.

En cuanto a la posibilidad de dirigir, Gere expresa ciertas reservas. Aunque siente un gran respeto por los directores, admite que no está seguro de ser capaz de dedicar uno o dos años de su vida a una única película. Le cuesta mantenerse centrado en una sola dirección durante tanto tiempo, ya que su naturaleza le lleva a explorar múltiples caminos simultáneamente. Aun así, considera que la dirección es un arte admirable, que exige un nivel de entrega y concentración total.

Las palabras de Richard Gere, publicadas en la revista Fotogramas, dibujan el retrato de un hombre que, pese al éxito alcanzado y a la notoriedad pública que lo rodea desde hace décadas, ha sabido mantener una actitud crítica, honesta y profundamente humana. Su discurso no busca impresionar, sino transmitir una verdad simple: que detrás del brillo de la fama y de las cámaras, se esconde un trabajador que, como cualquier otro, busca sentido, conexión y autenticidad. Tal vez sea esa visión tranquila y coherente la que a día de hoy lo convierte en una de las voces más respetadas y lúcidas del cine.