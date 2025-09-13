Agustín Ibáñez, quien fue delegado del Gobierno en Cantabria entre 2004 y 2011, ha fallecido a los 72 años en la tarde de este viernes, 12 de septiembre, tras sufrir un accidente de motocicleta cerca del punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Miguel de Meruelo. El accidente tuvo lugar en torno a las 20:15 horas, cuando la motocicleta conducida por Ibáñez se salió de la carretera. Así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

El actual delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha lamentado el fallecimiento de Agustín Ibáñez, recordando que era una persona «sensata, con sentido de Estado y responsabilidad».

Casares ha señalado su labor al frente de la delegación durante siete años y ha trasladado su pésame a la familia y amigos de Ibáñez, que ha sido despedido con profundo pesar por parte del equipo institucional y de quienes compartieron con él responsabilidades de gobierno.

El ex delegado era una figura destacada del socialismo en Cantabria, ejerció como máximo representante del Gobierno de España en la comunidad cántabra durante dos legislaturas. Coincidió con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Su trayectoria estuvo marcada por una defensa activa de los intereses regionales y por una vinculación a la política local.

Su fallecimiento ha generado una profunda conmoción en el ámbito político y social de Cantabria, donde era muy conocido y apreciado por todos. Hacía solo seis días había fallecido su mujer, María del Carmen Ruiz, también con 72 años, en Santoña.

Se espera que en las próximas horas se concreten los detalles sobre el velatorio y los actos de despedida del político cántabro.