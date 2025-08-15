Ni se te ocurra comer esto en un aeropuerto: lo piden los expertos en seguridad alimentaria

Los expertos en seguridad alimentaria piden que no se coma esto en un aeropuerto, siendo uno de los elementos que puede causar estragos. Sin duda alguna, estaremos ante un problema que puede ir en aumento a medida que vamos viendo llegar una serie de situaciones que serán las que nos afectarán de lleno. En especial en estas jornadas en las que más nos movemos, quizás no sea buena idea comer estos alimentos o simplemente necesitamos apostar claramente por una serie de cambios que serán esenciales.

Es hora de dejar salir una serie de novedades que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos acompañarán en unos días en los que quizás pasemos más tiempo de lo establecido en esta parte del país. Lo que necesitamos es, sin duda alguna, aprovechar al máximo ese viaje que debe empezar con buen pie. Nada puede destrozar más un desplazamiento que llevamos esperando mucho tiempo que enfermar nada más salir de casa. Esta recomendación puede ayudarnos a pasar un mal rato, en especial si nos fijamos en unos elementos que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en consideración.

Lo piden los expertos en seguridad alimentaria

Los expertos en este tipo de seguridad son conscientes de que hay algunos elementos que llegan de forma ejemplar y que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días. Tocará estar muy pendientes de determinados cambios que serán los que marcarán estos días.

Habrá llegado ese momento en el que tendremos que estar preparados para comer bien y hacerlo en cualquier parte. En especial cuando nos movemos más de la cuenta o llegamos a algunos puntos del país en los que podemos redescubrir algunos indicadores que quizás hasta ahora desconocíamos.

Es momento de estar pendientes de una seguridad alimentaria que puede acabar siendo la que nos saque de más de un apuro. En especial, si tenemos en consideración que vamos a tener por delante una serie de cambios en los que todo puede ser posible.

Pasar tiempo en el aeropuerto quizás nos haga sentir algo de hambre, los restaurantes y bares de estos lugares suelen tener unos escaparates atractivos para despertar nuestro interés. Salir de casa, siempre nos invita a comer un poco mejor y hacerlo de una manera que quizás nos descubra todo un universo de posibilidades. Pero cuidado, hay alimentos que será mejor no tocar.

En un aeropuerto no debes comer esto

Los alimentos que no van empaquetados o precintados y llevan mucho tiempo en las vitrinas de los restaurantes y bares, pueden parecer bonitos, pero son un foco de bacterias que pueden acabar en nuestro estómago. Algo que quizás nos acabe sorprendiendo y acabe siendo un problema.

Tocará saber en todo momento qué es lo que podemos comer y que no, aunque estos expertos conocen muy bien el curso de unos ingredientes que acabarán marcando un cambio destacado. Es hora de dejar a un lado esa hambre que nos puede entrar y apostar claramente por una salud, esencial para disfrutar de estas vacaciones.

La experta Nutriemocion nos lo pone fácil desde su blog, marcando algunos alimentos que podemos llevar encima y nos solucionarán más de un problema alimentario. Sin duda alguna, tocará estar pendientes de estos alimentos que pueden sacarnos de más de un problema. Aunque comer en el aeropuerto de manera saludable sería posible si tienes un ratito para pasearte y localizar algunos de los sitios que te hemos sugerido, no siempre se da el caso. Por eso, siempre que sea posible, si tienes tiempo antes de salir y no llevas mucho equipaje de mano, lo ideal sería llevar contigo alguna/s de las siguientes propuestas, las cuales te pueden solucionar alguna comida, cena o temtempié:

Frutos secos (nueces, almendras, pistachos, anacardos, avellanas…)

Frutas secas (pasas, orejones, plátano o mango deshidratado, dátiles, higos secos…)

Fruta fresca (plátano, mandarinas, uvas, manzanas…)

Bocadillo

Minibrik individual de leche o bebida vegetal

Crudités (vegetales crudos): zanahoria cruda, pepino, tomates cherry, pimiento crudo…

Barritas de cereales o galletas caseras de avena y plátano

Tupper con comida o cena (podría ser lo que te sobró el día anterior). Hazte con una bolsa térmica para la comida y tuppers herméticos de varios tamaños. Puedes incluir algún yogur o un tarrito con porridge/overnights oats para las primeras horas del viaje.

No dudes en preparar tu viaje desde una alimentación que puede ayudarnos a comer mejor. Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estas próximas jornadas que hasta la fecha quizás desconocíamos.

Este tipo de alimentos son los que debemos empezar a tener en consideración y quizás nos descubrirán un plus de buenas sensaciones. Hazte con esta mezcla ideal de comida y deja a un lado la del aeropuerto.