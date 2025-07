La presidenta del PSOE, Narbona, cambia su currículum ‘fake’: pasa en un día de «doctora» a «licenciada»

El Partido Socialista ha modificado de urgencia el currículum de su presidenta, Cristina Narbona. Según ha podido comprobar OKDIARIO, este jueves, Narbona presumía de ser «doctora en Economía por la Universidad de Roma». Sin embargo, este viernes, su título se ha rebajado al de sólo «licenciada». El PSOE ha corregido de forma exprés, y de tapadillo, la biografía de su presidenta en la página web en la que se recogen los currículos de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, en plena polémica por las falsedades de los políticos en sus logros académicos.

Hace años, Narbona ya fue protagonista a cuenta de su currículum, cuando se conoció que se presentaba como «doctora» por la Universidad de Roma, un título que no era correcto pues, en el año en que supuestamente lo habría obtenido, los doctorados no existían en Italia, como reveló entonces El Confidencial.

El título italiano de Narbona era de «dottoressa», que no equivale al de doctora, sino al de licenciada. Para obtener la licenciatura, la dirigente socialista tuvo que presentar una tesis, pero ello no suponía que fuese «doctora». Narbona sacó el título en 1973, cuando tenía 22 años.

Tras conocerse esa información, el PSOE rectificó el currículum de Narbona en su página web, adecuando la titulación a la de «licenciada». Sin embargo, recientemente volvió a modificarlo, figurando de nuevo como «doctora». En las últimas horas, se ha corregido una vez más, y Narbona vuelve a ser sólo «licenciada». En concreto, se presenta así: «Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Roma y profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla (1975-1982)».

La corrección se ha producido en plena polémica entre PSOE y PP por los currículos falseados de sus dirigentes. Un asunto que ocupa los titulares desde que la ya ex dirigente popular, Noelia Núñez, dimitiese de sus cargos por inflar su biografía académica en la ficha del Congreso de los Diputados. Núñez admitió que no tenía el Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que figuraba en su perfil de la Cámara Baja.

Sánchez no fue «jefe» en la ONU

El PSOE ha modificado el currículum de Narbona, pero no el de Pedro Sánchez. OKDIARIO reveló que en la ficha de Sánchez como secretario general del partido figura un cargo de «jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la Guerra de Kosovo» que no es tal.

Este periódico ya destapó en su día que este puesto había sido falseado. El propio Carlos Westendorp, Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia para el que, supuestamente, Sánchez ejercía de «jefe de gabinete», confirmó a OKDIARIO que el socialista no ocupó esa jefatura sino que había formado parte de su equipo como un miembro más.

«Estuvo en el gabinete. Pero no diría propiamente que era un jefe de gabinete, trabajábamos sin un organigrama rígido. Era un miembro del gabinete. Todos éramos iguales, hacíamos lo mismo. En rigor, era un miembro del gabinete. No había jerarquía ni títulos», explicó Westendorp.

El que fuera ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, se remitió de hecho a un artículo en El País, de 2015 -Lo que la historia nos enseña- que reafirma que Sánchez no ocupaba un puesto de mayor responsabilidad.

«Llegamos a Sarajevo a mediados de 1997 con la encomienda de la Comunidad Internacional de hacer aplicar los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia-Herzegovina, uno como Alto Representante y el otro como miembro de su gabinete (…)», se lee en el texto.

Sánchez modificó este supuesto cargo de «jefe» en su currículum de La Moncloa, tras ganar la moción de censura de 2018 y matizó que era «miembro del gabinete» del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina y no «jefe». Sin embargo, en su currículum en el PSOE se mantiene como tal.

OKDIARIO también reveló que Sánchez no había ocupado el cargo «director de Relaciones Internacionales en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)», como asegura en algunos currículos. El socialista era, en realidad, un técnico de asuntos europeos, puesto dependiente del Departamento de Relaciones Institucionales, según confirmaron desde la propia asociación de consumidores en respuesta a una consulta de este periódico. En la web del PSOE figura aún su cargo falseado. El ahora presidente también llegó a hacer pasar como máster un programa de postgrado del IESE en «liderazgo público».

El «máster» de Puente

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, lleva años presumiendo en su currículum de un supuesto «máster» en «dirección política» por la Fundación Jaime Vera, el que fuera el gran think tank del PSOE durante años. Por esta escuela pasaron numerosos cargos del partido, y su claustro docente, si así puede llamarse, estaba integrado por relevantes líderes socialistas del momento.

Puente cursó esa titulación en la promoción de 1991-92, la primera, y el diploma correspondiente deja claro que no era un máster como tal, sino un «curso máster». Una denominación particular, propia del argot de esta escuela socialista, que delata que el título no cuenta con ninguna convalidación oficial.

En 2018, el PSOE ya aclaró que llamar máster al curso que hizo en ese centro el socialista Puente era sólo «jerga que utilizan los partidos» y no una titulación oficial.

«La Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública; da igual la palabra que le ponga, curso, máster», argumentó entonces Carmen Calvo, quien consideró que se trataba de «una utilización del lenguaje en un ámbito que no es oficial». Calvo se refirió entonces a la Jaime Vera como un «instrumento» del partido para la formación interna de sus cargos, que no ofrecía titulaciones de ningún tipo porque «el PSOE no es una universidad como todo el mundo sabe». Pese a toda la polémica, Puente no duda en seguir exhibiendo la titulación.