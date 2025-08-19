El Barcelona estrena su tercera equipación con un recuerdo al pasado

El Barcelona ha presentado este martes su tercera equipación para la temporada 25/26 con un color naranja fosforito y haciendo un recuerdo en el pasado. El club blaugrana quiere recordar el sextete con Pep Guardiola en el banquillo con una camiseta muy parecida a la que vistió el equipo culé en la campaña 2009/2010.

Una tercera equipación del Barcelona que ha sido presentada y que todavía no ha sido estrenada por los jugadores. Hay que recordar que durante los cuatro amistosos de pretemporada que ha disputado el equipo de Hansi Flick, el Barça ha podido estrenar la primera equipación en tres ocasiones y la segunda en un partido.

La sorpresa llegó en la primera jornada de Liga del Barcelona contra el Mallorca en Son Moix. El equipo blaugrana no pudo utilizar ante el equipo bermellón ninguna de sus tres equipaciones. Ni la blaugrana, ni la dorada, ni esta nueva naranja. Por parecido muy similar a la roja del Mallorca. Los de Hansi Flick tuvieron que jugar con la tercera equipación del pasado curso de color verde fosforito.

«La tercera equipación de la temporada 2025/26 del FC Barcelona respira victoria. El color mango brillante es el protagonista de una camiseta que está inspirada en la equipación naranja que el primer equipo vistió en la final del Mundial de Clubes de diciembre de 2009. Un triunfo que supuso la culminación del histórico sextete y la sublimación de un estilo de juego que ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol», explica el Barcelona en su web oficial sobre esta camiseta.

Será la octava temporada en la que el Barcelona utilizará el naranja a lo largo de su historia en sus equipaciones. El elenco barcelonista vistió de naranja por primera vez en el curso 1991/92, el de la primera Copa de Europa para las vitrinas azulgranas. Una camiseta que a lo largo de la historia culé han vestido Ronaldinho, Puyol, Messi, Xavi o Iniesta. De naranja ganó el Barça el sextete, la Liga de los 100 puntos con Tito Vilanova o el segundo triplete en la historia de la entidad con Luis Enrique en el banquillo.