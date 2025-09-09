Carlos Alcaraz da una pista definitiva sobre su nuevo corte de pelo

Carlos Alcaraz aseguró tras ganar el US Open por segunda vez el pasado domingo que cambiaría su corte de pelo. Dicho y hecho. Después de sorprender en la primera jornada del Grand Slam de Nueva York rapado casi al completo, el tenista español ha dejado este martes una pista definitiva en sus redes sociales sobre cómo podría ser su siguiente peinado.

En primer lugar, publicó una foto del momento en el que su hermano mayor le cortó el pelo antes del US Open, un experimento que salió mal y en el que decidió raparse totalmente. Ahora, Alcaraz ha decidido dar un paso más en un amplio carrusel de imágenes en el que repasa algunos momentos de su andadura en Estados Unidos estas semanas.

En la última de esas fotos se puede ver al murciano con un papel de aluminio en su cabeza y con un rastro de tinte que deja bastante claro que Alcaraz se ha teñido el pelo. Aún no ha querido desvelar cuál será el color, pero parece bastante evidente que el español ya no lucirá su negro natural que estos días ha ido creciendo poco a poco tras raparse.

Alcaraz ya anunció un cambio en su pelo

«Voy a dar la sorpresa a la gente, él ya sabe lo que voy a hacerme», dijo en la rueda de prensa posterior a su victoria en la final contra Jannik Sinner, refiriéndose a su peluquero en Murcia. Alcaraz se tomará unos días de descanso tras conquistar su sexto Grand Slam sobre la pista dura y no acudirá a las eliminatorias previas de las finales de la Copa Davis 2025, en las que España se enfrentará a Dinamarca en Marbella.

El largo viaje, el cambio de superficie a la tierra batida de Marbella y la exigencia de la gira por pista dura, en la que ha disputado el máximo de partidos posible en Cincinnati y Nueva York, han desembocado en la baja de Alcaraz para la Copa Davis. Carlos ha priorizado el descanso para afrontar el tramo final de temporada, que también viene cargado.