El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, analizó lo ocurrido este martes en la Vuelta ciclista a España cuando un grupo de radicales propalestinos obligaron a finalizar la etapa a ocho kilómetros de meta.

Inda cree que la imagen que se está dando a nivel internacional con estos episodios perjudica a España: «Una de las características del sanchismo, y ninguna es precisamente positiva, es que acostumbramos a hacer el ridículo internacional con más frecuencia de la que sería deseable».

El director de OKDIARIO ahondó en esta idea: «España se ha convertido ya en un auténtico paria entre las democracias del mundo, si es que España se puede seguir considerando una nación plenamente democrática, cosa que dudo seriamente».

Eduardo Inda calificó como «ridículo nivel Dios» lo ocurrido en la decimosexta etapa de la ronda española y advirtió del peligro que suponen para los corredores estos comportamientos: «Ha habido ya cinco interrupciones en la carrera y en todas ellas se ha puesto en riesgo la seguridad de los ciclistas, gente que se juega la vida».

«Sembrar de troncos o llenar de personas de manera sorpresiva la calzada cuando está rodando el pelotón pone en riesgo la vida de los ciclistas. No ha habido muertos o heridos graves porque Dios, si existe, o el destino no ha querido», aseguró Inda.

Por último, el director de OKDIARIO espera que la Justicia tome cartas en el asunto contra los responsables: «Espero que la Justicia actúe de forma contundente con esta chusma, con esta gentuza. No son propalestinos, son proHamas. Les gusta el terrorismo de Hamas. Son proterrotistas y ellos mismos ejercen el terrorismo de baja intensidad, el terrorismo callejero, la Kale borroka porque muchos de ellos son proetarras. Espero que les metan un puro tremendo. Que vayan a la cárcel, que es donde debe estar esta basura humana».