RTVE, ¿la UCO a Prado del Rey?

Con entrando a saco en empresas públicas corrompidas, insinuó acerca de si no era la hora de entrar también en RTVE ante las sospechas fundadas de que grandes cantidades de dinero del contribuyente van a parar a las productoras…Productoras de unos y de otros.

Su actual presidente, José Pablo López, que ya tuvo serios enfrentamientos con su predecesora en el cargo por estos temas (concretamente por el fichaje de la productora de Broncano, 28 millones del ala, más otros añadidos) tiene una amplia historia en relaciones con las productoras desde su tiempo en Telemadrid, tiempo que todo el mundo recuerda como nefasto. Que se lo pregunten, por ejemplo, a Vicente Gil Lázaro o Marisa de la Cruz, sin ir más lejos.

Bien, pues parece ser que aquella referencia mediática en clave de chacota (la UCO entrando linterna en mano en RTVE) molestó mucho al jefazo de la caja tonta (conocido entre sus cuates como El cerilla) hasta el punto que en su nerviosismo se permitió el desplante de publicar un twit descerebrado total.

Las preguntas retóricas vienen en cascada. ¿Ha tenido y tiene José Pablo López relaciones extraordinarias con las empresas productoras de uno u otro signo? Es algo que vendría de suyo informar a quien paga, que no son otros que los contribuyentes. ¿Por qué, entonces, sin presumir nada, se oculta información al respecto en adjudicaciones ad hominem y se declaran secretos los montantes? JPL pudiera resultar profesional atrabiliario, pero de tonto tiene lo justo. Sabe que la clave del negocio está en repartir juego, es decir, pasta contante y sonante y en grandes cantidades. Y es lo que hace justamente.

Entre las productoras que acarician el lomo de JPL, por lo que sea, está La Cometa TV de Gerardo Iracheta, que en su día compró la consultora demoscópica Sigma Dos, que en los últimos comicios extremeños ha vuelto a demostrar que no da ni una. Luego vendrían las de El País (antes Contreras) y las permanentemente catalanas.

Si yo fuera su asesor, incluso confesor espiritual, ¡Dios me libre!, le aconsejaría primeramente no mentir y acto seguido entregar en sede parlamentaria todos los contratos suscritos bajo su égida en RTVE con productoras.

Porque de lo contrario, en efecto, alguien podría caer en la tentación de llamar al coronel Balas y darle la dirección de Prado del Rey. Hasta los más acérrimos sanchistas, es el caso, deberían saber que con el dinero público no se juega. Es sagrado como el padre Maciel para los Legionarios de Cristo.