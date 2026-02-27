OpenAI cierra una ronda de financiación de 110.000 millones de dólares con Amazon, Nvidia y SoftBank

OpenAI, empresa detrás de la inteligencia artificial de ChatGPT, ha cerrado este viernes una ronda de financiación en la que ha recaudado 110.000 millones de dólares (93.200 millones de euros). La operación ha estado respaldada por Amazon, SoftBank y Nvidia y eleva el valor de la compañía hasta los 840.000 millones de dólares. El histórico movimiento consolida también el fervor de los inversores por el futuro de la IA.

La operación ha sido tan sólo la primera fase de la ronda de financiación prevista por OpenAI. Amazon, con 50.000 millones, SoftBank, con 30.000 millones, y Nvidia, con otros 30.000 millones, han sido los inversores estratégicos en esta fase. Ahora la compañía espera que otros inversores se unan a la ronda en las próximas semanas, según ha informado OpenAI en un comunicado.

«La IA se va a implementar en todas partes. Está transformando la economía y el mundo necesita una gran capacidad de computación colectiva para satisfacer la demanda», ha dicho Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI en declaraciones a la cadena CNBC.

900 millones de usuarios semanales

ChatGPT supera actualmente los 900 millones de usuarios activos a la semana, según datos revelados por OpenAI. Además, el chatbot cuenta con más de 50 millones de suscriptores de pago, unos números que reflejan la implementación de la IA como herramienta de uso habitual.

La compañía también ha indicado que cuenta con más de 9 millones de usuarios corporativos que utilizan la plataforma para mejorar la productividad y el desarrollo. Y Codex, herramienta para programadores, ha triplicado su base de usuarios desde principios de año, alcanzando los 1,6 millones de usuarios semanales.

Amazon ha entrado en la operación como principal inversor. La compañía de e-commerce realizará un desembolso inicial de 15.000 millones de dólares, al que seguirán otros 35.000 millones sujetos a condiciones específicas en los próximos meses. La inversión refuerza la posición de Amazon Web Services (AWS) como socio tecnológico clave para OpenAI.

Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, ha asegurado este viernes que está «entusiasmado» con la «nueva alianza estratégica» con OpenAI.»Desarrolladores y empresas de todo tipo están deseosos de ejecutar servicios basados ​​en modelos de OpenAI en AWS, y nuestra colaboración única les proporcionará un entorno de ejecución con estado, impulsado por la inteligencia de vanguardia de OpenAI en Amazon Bedrock», ha señalado.

Asimismo, AWS se convertirá en el proveedor exclusivo de nube de terceros para «OpenAI Frontier», una plataforma diseñada para que las organizaciones desplieguen y gestionen equipos de agentes de IA con seguridad de grado empresarial. «OpenAI también está apostando fuerte por nuestros chips Trainium personalizados, que ofrecen una relación calidad-precio entre un 30 % y un 40 % superior a la de las GPU comparables, para impulsar su crecimiento. Ambos laboratorios líderes de IA han realizado importantes compromisos con Trainium, que está cobrando gran impulso», ha señalado en su publicación el directivo de Amazon.