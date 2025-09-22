Nvidia invertirá 100.000 millones en OpenAI, la creadora de ChatGPT

El fabricante de microchips y la compañía más valiosa del mundo, Nvidia, ha anunciado que invertirá 100.000 millones de dólares (84.823 millones de euros) en OpenAI, la empresa presidida por Sam Altman que creó la popular chatbot de inteligencia artificial (IA), ChatGPT. En este sentido, se trata de la tercera inversión que el miembro de los Siete Magníficos ha anunciado en apenas una semana: la primera fue otorgada a Intel (5.000 millones de dólares), anunciada tras la entrada de la Casa Blanca en la propia compañía.

La Administración entró en un 10% del capital de Intel, un rival de Nvidia cuyas ventas se han ralentizado en los últimos años, movimiento que ha sido criticada por los mercados. Esta decisión dio fuelle a una subida eufórica de Intel en Bolsa en apenas una sesión: del 30%, equivalente a 30.000 millones de capitalización bursátil.

La segunda, anunciada días después, fueron dos inversiones en las fintechs Revolut y Wayve afincadas en Reino Unido (2.700 millones de dólares). La colaboración con OpenAI bate las últimas dos inversiones y es el compromiso más alto que el líder de microprocesadores ha anunciado hasta ahora.

Por otro lado, como ha sido el caso para las inversiones anteriores, ninguna de las dos empresas han adelantado la fecha ni los plazos en la que se realizará la inversión multimillonaria. Tanto Nvidia como OpenAI han recalcado que esperan «poder ultimar los detalles de esta nueva fase de colaboración estratégica en las próximas semanas»: La noticia ha sido acogida con fuerza por los inversores en Wall Street: en los minutos posteriores al anuncio, los títulos de Nvidia se disparan en torno al 4%. OpenAI, por su parte, no cotiza en Bolsa.