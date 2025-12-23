Ya es oficial: la banca devolverá por primera vez dinero de las estafas

Los bancos están obligados a devolver el dinero de las estafas desde el pasado 9 de octubre por orden de la Unión Europea. Las entidades financieras españolas tienen la obligación desde esa fecha de comprobar que los datos a la hora de realizar una transferencia son verídicos. En caso de ser erróneos y que el usuario acepte realizar la transacción, este coste correrá a cargo del cliente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la obligación de los bancos de devolver el dinero de las estafas.

Las estafas bancarias están a la orden del día, con el phishing como máximo exponente de una práctica que consiste en vaciar las cuentas de los clientes en cuestión de minutos. Todo debido a la suplantación de la identidad de organismos públicos o empresas con las que intentan acceder a los datos personales de las personas. Para ello envían un mensaje de texto o correo electrónico con un enlace que es la puerta abierta al delito.

Eso está a la orden del día y seguro que en los últimos días han sido víctima de esta práctica tan habitual. Por ello, desde la Unión Europea se han puesto las pilas y han introducido una serie de obligaciones para los bancos con el objetivo de verificar las transferencias de dinero que se puedan hacer entre usuarios. Todo ha quedado establecido en el Reglamento Europeo (UE) 2024/886, que entró en vigor el pasado 9 de octubre.

Esta normativa, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado, obliga a los bancos a verificar la coincidencia entre el nombre del titular de la cuenta y el IBAN del destinatario. En caso de discrepancia, el banco tendrá la obligación de dar el aviso a los clientes antes de ejecutar el pago. Si esto no es así y acaba en fraude, el cliente tendrá derecho a solicitar el reintegro de estas cantidades.

El banco y el dinero de las estafas

«El proveedor de servicios de pago del ordenante ofrecerá un servicio de garantía de verificación del beneficiario, que confirme si el nombre del beneficiario coincide con el titular del IBAN antes de ejecutar la transferencia», dice el Banco de España en una publicación realizada a través de sus canales oficiales. «Con el objetivo de aumentar la confianza y eficiencia en las transferencias bancarias en euros (ordinarias o inmediatas), los proveedores de servicios de pago (PSP) deberán ofrecer gratuitamente el servicio de verificación del beneficiario», cuenta este organismo.

«En el caso de que el resultado de la verificación sea no coincidente o casi coincidente, si el usuario decide continuar con la ejecución de la transferencia, el dinero se enviará al IBAN indicado y los fondos podrían no llegar al beneficiario deseado», informa a la vez que deja claro que: «En estos casos, el proveedor de servicios de pago no será considerado responsable de la ejecución de la transferencia a un beneficiario no intencionado por haberse indicado un identificador único incorrecto».

Como informa el Banco de España a través de su página web, este nuevo sistema de verificación de las transferencias, que llega para poner fin a las estafas, funciona de la siguiente manera:

El ordenante inicia la transferencia.

Su banco solicita la verificación al banco del beneficiario.

El banco del beneficiario responde con uno de los siguientes resultados: Coincidente; casi coincidente (se muestra el nombre registrado en la cuenta del beneficiario); no coincidente; no se pudo verificar.

Así que el Banco de España avisa que, en función de este resultado, el cliente tendrá que decidir si continúa o no adelante con la operación. En caso de seguir y que la transferencia acabe en fraude, la responsabilidad será del usuario y el banco no tendrá que devolver el dinero. Si en caso de que la estafa se produce y la entidad financiera valida la operación, ésta se tendrá que hacer cargo del dinero correspondiente.