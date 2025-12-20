Si te toca el Gordo de Navidad sólo podrás cobrarlo en estos bancos: confirmado por Loterías y Apuestas del Estado

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados en España, y los premios que reparte, especialmente el Gordo de Navidad, pueden cambiar la vida de los afortunados. Si eres uno de los agraciados, hay varias formas de cobrar el premio, pero también ciertas condiciones que debes conocer. Además, no todos los bancos están habilitados para hacer el pago.

En este artículo, te explicamos cuáles son las entidades bancarias donde podrás cobrar el Gordo de Navidad, y qué pasos debes seguir para recibir tu dinero sin problemas. A continuación, detallamos la información más relevante y actualizada sobre este procedimiento.

¿Cuáles son las entidades bancarias autorizadas para cobrar el Gordo de Navidad?

Si has sido uno de los afortunados en el Sorteo de Navidad y tu premio supera los 2.500 €, necesitarás acudir a una de las entidades bancarias autorizadas para cobrar el Gordo de Navidad. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha confirmado en su web que solo ciertas entidades colaboradoras están habilitadas para gestionar estos pagos.

Las entidades bancarias que se encargan de abonar premios mayores a 2.500 € son BBVA y CaixaBank. Es importante señalar que no es necesario ser cliente de estos bancos para poder cobrar el premio.

El proceso de cobro será mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta, y no se realizan pagos en efectivo en estos casos. Así que si tu premio es el Gordo de Navidad o algún otro importe superior a 2.000 €, deberás acudir a alguna de estas entidades.

¿Cómo se cobran los premios grandes si no eres cliente de BBVA o CaixaBank?

Una de las dudas más comunes es si es necesario ser cliente de los bancos autorizados para cobrar el premio. La respuesta es no. Cualquier persona que haya sido premiada con un importe superior a 2.000 € puede acudir a BBVA o CaixaBank sin ser cliente de estas entidades.

No se aplicarán comisiones adicionales, y la única condición es presentar el documento de identidad y el décimo premiado.

El cobro se puede realizar en cualquiera de las sucursales de BBVA o CaixaBank a nivel nacional, independientemente de donde hayas comprado el décimo o residas. Esto facilita el acceso al cobro del premio para aquellos que viven en localidades pequeñas o alejadas de los puntos de venta.

Plazos para cobrar el Gordo de Navidad

Los plazos para reclamar el Gordo de Navidad son muy importantes, ya que si no se realiza el cobro dentro del tiempo estipulado, se perderá el derecho al premio. Según SELAE, el plazo para reclamar cualquier premio de la Lotería de Navidad es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Por lo tanto, los agraciados tienen hasta finales de marzo para acudir a las entidades bancarias autorizadas o a un punto de venta autorizado, si el premio es menor de 2.000 €, para recibir su dinero.

¿Qué documentos necesitas para cobrar los premios de la Lotería de Navidad?

Para cobrar el Gordo de Navidad, es obligatorio presentar algunos documentos. Estos son:

El décimo premiado original: es importante que esté firmado en la parte trasera para evitar posibles fraudes.

es importante que esté firmado en la parte trasera para evitar posibles fraudes. Documento de identidad válido: ya sea DNI, NIE o pasaporte.

Si el décimo ha sido compartido por varias personas, cada beneficiario deberá identificarse y recibir su parte correspondiente del premio, aplicándose la retención fiscal de forma individual a cada uno.

Si el décimo está deteriorado o hay alguna duda sobre su autenticidad, el banco podrá requerir información adicional o incluso realizar una comprobación para verificar su validez.

Consejos para cobrar el Gordo de Navidad de forma segura

Loterías y Apuestas del Estado recomienda seguir una serie de precauciones para evitar cualquier inconveniente al momento de cobrar el Gordo de Navidad. Entre las recomendaciones más destacadas se incluyen:

Firmar el décimo en la parte trasera para validar la titularidad.

Realizar copias o fotografías del décimo antes de entregarlo.

Comprobar el número premiado en canales oficiales, como la página de SELAE, para evitar errores.

No difundir públicamente el premio hasta haberlo cobrado, para evitar posibles fraudes o disputas sobre la titularidad.

Por último, es importante saber que si el ganador no puede acudir personalmente a cobrar el premio, puede autorizar a otra persona mediante una autorización firmada y los documentos pertinentes.