Algunos bancos españoles han estado alertando a sus clientes de un aumento de las estafas por Internet debido a las rebajas del Black Friday. Es el caso de Abanca, que ha lanzado un comunicado a sus usuarios advirtiendo que detrás de las «grandes ofertas» puede haber «sorpresas desagradables». El hecho es que, en muchos casos, las entidades están obligadas a restituir los daños de las víctimas de phishing o fraudes similares. Por ello, son los principales interesados en evitar que sus clientes caigan en estas trampas.

De hecho, este mismo martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado un caso en el que BBVA se ha visto obligado a devolver 15.000 euros a una cliente víctima de ciberdelincuentes. En esta ocasión, los hackers accedieron a los datos bancarios de la persona estafada y «realizaron diferentes desembolsos».

La afectada presentó una «denuncia formal y reclamó el reembolso al BBVA al considerar que había sido engañada mediante algún tipo de técnica de suplantación de identidad sofisticada contra la que difícilmente puede protegerse una persona sin conocimientos digitales avanzados».

«La entidad objetó que fueron errores imputables al cliente y, en primera instancia, no admitió ningún tipo de reembolso», pero, finalmente, tuvo que ceder y abonar el importe.

Las estafas por Black Friday

Por lo anterior, los bancos son los más interesados en evitar de forma preventiva que sus clientes caigan en este tipo de fraudes. Así, de cara al Black Friday, entidades como Abanca buscan alertar a los usuarios y guiarles. La compañía recomienda desconfiar de mensajes o emails «de una compañía telefónica con una supuesta oferta para mejorar» la tarifa actual si se piden datos personales.

En ese caso, el banco gallego asegura que lo mejor es consultar «los precios en las webs de telefonía oficiales» o llamar «a sus números registrados para comprobar que la tarifa» es real.

Otra de las fuentes de estafas en Black Friday son ofertas demasiado atractivas para teléfonos móviles, a veces desde webs que parecen la «tienda de referencia», pero cuya «dirección tiene caracteres extraños (guiones, cambios en una letra…)». «Es una fachada para robar los datos de la tarjeta», alerta.

Por ello, lo recomendable es comprobar «siempre que la URL sea la oficial y que empiece por https://, con el símbolo del candado. No obstante, Abanca asegura que la principal señal para desconfiar es que el precio sea «ridículamente bajo».

Por otro lado, la entidad ha detectado otras prácticas más sutiles: «La tienda sube el precio del producto unos días antes para luego bajarlo y decir que tiene un 50% de descuento». Para evitar caer en esto, lo recomendable es «comparar el precio actual con el que tenía hace unas semanas».

En términos generales, el banco asegura que lo mejor es usar métodos que «den más protección», como las tarjetas bancarias, y nunca pagar «con transferencias directas a desconocidos». Por otro lado, si se hacen muchas compras desde el dispositivo, lo mejor es «mantenerlo seguro».

Para ello, el banco recomienda usar «un método de desbloqueo biométrico o patrón seguro». En este caso, Abanca usa «un sistema de verificación de identidad» conocido como «Llave ABANCA». En definitiva, la compañía asegura que hay que sospechar «siempre» si se recibe «algo que parece raro».