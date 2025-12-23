Con esta tabla francesa de quesos de Mercadona triunfas en Nochebuena: tus invitados no van a querer irse

A pocas horas de Nochebuena, son muchas las personas que están ultimando las compras que completarán los menús de mañana por la noche y también, para el día de Navidad. Es el momento en el que se repasan los detalles, se revisa si falta algún entrante y se buscan alternativas rápidas para resolver un picoteo sin añadir más trabajo a la cocina. En ese contexto, hay un producto que vuelve a situarse entre los más prácticos del supermercado y que, además, encaja perfectamente en una cena navideña: la tabla francesa de quesos Hacendado de Mercadona, que se presenta en una bandeja de 285 gramos y un precio de 7,85 euros.

Este surtido lleva varios años consolidándose como una opción habitual en Navidad. No es una tabla especialmente grande ni pretende competir con propuestas gourmet, pero sí ofrece una selección equilibrada que permite presentar un aperitivo completo en cuestión de segundos. Basta con abrir la bandeja, colocar los quesos en una bandeja más vistosa (y más navideña) y acompañarlos con algunos básicos que todos tenemos en casa. Esa facilidad de uso explica su éxito en un periodo en el que el tiempo se vuelve escaso y casi todo el esfuerzo se dedica a los platos principales. Otro factor clave es la variedad. No se trata de un único tipo de queso partido en porciones, sino de una selección diseñada para que cada invitado pueda escoger según su gusto. Hay opciones suaves, otras más intensas, dos con denominación de origen protegida y una pieza azul pensada para quienes buscan sabores más potentes. En conjunto, la tabla francesa de quesos de Mercadona funciona como una pequeña cata que aporta un toque diferente a la mesa sin disparar el presupuesto.

La tabla francesa de Mercadona que arrasará en Nochebuena

Si deseas acertar esta Nochebuena, Mercadona lo pone fácil con una tabla francesa de quesos que es de lo más completa. Estos son en concreto, los quesos que lleva:

Crottin de Chèvre

De origen francés y elaborado con leche de cabra pasteurizada, es probablemente el más reconocible para quienes ya consumen quesos de este tipo. Tiene una textura compacta y un sabor equilibrado, con un toque ácido característico pero no agresivo. Su versatilidad hace que combine bien con pan tostado, frutos secos o incluso con un chorrito de miel.

Bleu de Saint Flour

La pieza azul de la bandeja. Su textura es cremosa y su intensidad media-alta, suficiente para darle personalidad a la tabla sin llegar al punto de los quesos azules más fuertes. Suele funcionara bien acompañado de mermelada o uvas frescas.

Tomme de Brebis

Elaborado con leche de oveja, es un queso suave, con un toque dulce y una corteza no comestible. Es, quizá, el más accesible de todos, lo que lo convierte en un buen punto intermedio para quienes quieren alternar sabores sin sobresaltos. Funciona muy bien como transición entre piezas más intensas.

Langres DOP

Una de las piezas con denominación de origen. Es un queso de vaca con aroma pronunciado, una textura muy cremosa y un sabor que se intensifica a medida que se atempera. En Francia se sirve a veces con un toque de vino blanco en la hendidura superior, pero tal cual resulta suficiente para aportar variedad y un punto más sofisticado al conjunto.

Saint-Nectaire DOP

También con denominación de origen, este queso de montaña destaca por su textura blanda y un sabor equilibrado, con notas terrosas suaves. Suele convertirse en uno de los favoritos de la tabla porque no es excesivamente intenso, pero sí muy característico y agradable.

El peso total de las piezas alcanza los 285 g, suficiente para un aperitivo de cuatro a seis personas o para acompañar una sobremesa larga.

Cómo mejorar la presentación sin añadir trabajo extra

Aunque la tabla francesa de quesos de Mercadona puede colocarse tal cual, si deseas que luzca más en tu mesa de Nochebuena, puedes seguir estos consejos:

Temperar los quesos unos 15 o 20 minutos antes de servirlos para apreciar mejor su aroma y textura.

para apreciar mejor su aroma y textura. Usar una tabla de madera o pizarra para presentar las piezas separadas.

para presentar las piezas separadas. Añadir pequeños acompañamientos : nueces, pistachos, uvas, higos, pan rústico o tostadas finas.

: nueces, pistachos, uvas, higos, pan rústico o tostadas finas. Ofrecer dos opciones dulces suaves, como membrillo o mermelada de frutos rojos, especialmente para acompañar el queso azul.

No requiere más preparación ni elaboración, pero con lo dicho, sea da la sensación de una mesa cuidada y pensada.

Una compra que se repite cada año

La tabla francesa de quesos de Mercadona se ha convertido en uno de esos productos que muchos consumidores incorporan a su cesta casi por costumbre cuando llegan estas fechas. Su precio de sólo 7,95 euros, la selección equilibrada y la facilidad de uso hacen que funcione en prácticamente cualquier tipo de cena navideña, desde reuniones pequeñas hasta celebraciones más amplias.

A un día de Nochebuena, este tipo de bandejas gana protagonismo entre quienes buscan completar el menú sin recurrir a preparaciones complicadas. Es una opción práctica, accesible y bien resuelta que, además, suele gustar incluso a quienes no son grandes aficionados al queso, de modo que si te convence, todavía tienes tiempo de hacerte con ella y sorprender a todos en tu mesa navideña mañana 24 de noviembre y también, para el día de la Navidad.